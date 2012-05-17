В Киевской области начато внедрение пилотного проекта «Электронная школа»

15 мая 2012 года в городе Белая Церковь на базе Киевского областного института последипломного образования педагогических кадров состоялась презентация пилотного проекта обучения компьютерной грамотности для учреждений образования области, которым фактически начат проект «Электронная школа» в Киевской области.

Цель пилотного проекта «Электронная школа» – совершенствование знаний и профессиональных навыков районных представителей управления образования и науки Киевской областной администрации, директоров учебных заведений и педагогического состава школ, повышение уровня культуры использования Интернета учениками.

Среди вопросов которые рассматривались во время презентации, были:

общие принципы пилотного проекта «Электронная школа» в Киевской области;

основные направления проекта (безопасность детей в Интернете, овладение современными информационно-коммуникационными технологиями, создание образовательной среды учебного заведения);

тренинг по программе «Онляндия – безопасность детей в Интернете».

На презентации присутствовали представители Киевской областной государственной администрации, представители 13 учебных заведений Киевской области, в которых внедрен пилотный проект, представители компаний – участников проекта.

Пилотный проект «Электронная школа» является инициативой Киевской областной государственной администрации при содействии главы Киевской областной держаної администрации Анатолия Присяжнюка и при непосредственном участии компаний «Microsoft Украина», «Українські новітні технології» (ТМ «Фрешетел»),ЧАО «Датагруп» и ООО «СВ-Консалтинг».

Этот проект является первым в Украине, в котором принимают участие производитель программного обеспечения, провайдеры высокоскоростного Интернета и координатор проекта - консалтинговая компания, которая специализируется на консультационных услугах в отрасли информационно-коммуникационных технологий и привлечении инвестиций. Именно такое сотрудничество при содействии Киевской областной государственной администрации станет залогом успеха проекта «Электронная школа» в Киевской области.

Пилотный проект «Электронная школа» является второй фазой масштабной просветительской программы Киевской областной государственной администрации. На первом этапе администрация уже обеспечила высокоскоростным доступом к сети Интернет свыше ста школ области.

Учебным тренингом в Белой Церкви начата следующая фаза проекта, которая предусматривает повышение уровня компьютерной грамотности педагогического состава и учеников Киевской области.

В рамках проекта «Электронная школа» предусматривается модернизация компьютерного парка Киевской области с использованием лицензированного программного обеспечения, предоставления доступу к платформе нового поколения для учебы и общения - Microsoft Live@edu, методическое обучение директоров, учителей и учеников по вопросам применения компьютерных технологий в учебе, воспитание навыков компьютерной безопасности и культуры поведения при применении ресурсов всемирной сети Интернет.