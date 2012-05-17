Печерский суд заблокировал возможность обжалования бездеятельности ГПУ в отношении истязания Тимошенко — адвокат дочери

Киев. 17 мая. УНИАН. Печерский районный суд Киева заблокировал возможность дальнейшего обжалования бездеятельности Генеральной прокуратуры по реагированию на заявление о преступлении в отношении применения пыток и истязаний экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, которое отбывает наказание в Качановской исправительной колонии и в данное время находится на лечении в харьковской больнице «Укрзализныци».

Об этом адвокат дочери экс-премьера Евгении Тимошенко Николай Еременко, который подавал соответствующее заявление в Генеральную прокуратуру, сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Я обратился в Печерский районный суд с жалобой относительно признания незаконной бездеятельности Генеральной прокуратуры в форме уклонения от принятия решения в порядке и сроках, предусмотренных ст. 97 (Уголовного процессуального кодекса - УНИАН)", - сказал Н.Еременко.

По его словам, жалоба была подана 1 марта 2012 года, однако Печерский районный суд оставил эту жалобу "без движения".

"В своем постановлении от 27 апреля об оставлении жалобы без движения судья определила пятидневный срок "на устранение недостатков", и это постановление я получил лишь 8 мая, то есть через 4 дня после того как срок истек. В результате этой процессуальной диверсии меня лишили возможности на дальнейшее обжалование", - заявил адвокат.

В то же время Н.Еременко отметил, что все эти факты будут изложены в отдельном пакете документов с доказательствами выборочности правосудия и добавлены к жалобе Ю.Тимошенко в Европейский суд по правам человека.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Н.Еременко подал жалобу в Печерский районный суд Киева с требованием признать незаконной бездеятельность Генеральной прокуратуры относительно истязаний Ю.Тимошенко в Качановской исправительной колонии.

«Прокуратура уклонилась от возложенной на нее требованиями ст. 97 Уголовного процессуального кодекса Украины обязанности принять все возможные меры по прекращению преступления – истязания Юлии Тимошенко», - сказал Н.Еременко.

«В то же время представители власти 14-16 февраля активно препятствовали медицинскому обследованию Юлии Тимошенко, шантажируя и запугивая надуманной уголовной ответственностью иностранных медиков, которые проводили ее обследование и выявили при этом у нее прогрессирующее заболевание», - отметил адвокат.

В свою очередь, Е.Тимошенко заявила, что ее маму «подвергают пыткам в тюрьме: она находится под круглосуточным видеонаблюдением, а свет не выключается ни днем, ни ночью».

«Ей отказывают в визитах правозащитников, иностранных политиков и часто даже ее адвокатов», - сказала Е.Тимошенко.

Ранее, 10 февраля, Е.Тимошенко вместе со своим адвокатом Н.Еременко обратилась в Генеральную прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по факту применения в отношении Ю.Тимошенко истязаний и пыток.