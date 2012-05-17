В Киевской обл. представители общины города Ирпень требуют провести перевыборы мэра и горсовета

Киев. 17 мая. УНИАН. В Киевской обл. представители общины Ирпеня заявляют о нарушении в роботе городских властей и требуют провести перевыборы мэра и горсовета.

Об этом говорилось на пресс-конференции в УНИАН, которая состоялась с участием представителя ирпенской региональной общественной организации “Самозащита” Игоря Домбровского, оппозиционных депутатов горсовета: Юрия Денисенко, Марины Власюк, Богдана Мельничука, а также общественного деятеля и журналиста Ивана Лисенко, других жителей Ирпеня.

По словам И.Домбровского, Ирпень сегодня представляет собой “другую страну, другое измерение”. “Это сегодняшняя Колумбия, но рядом с Киевом, когда вы вне закона и когда вы беззащитны”, - утверждает он.

И.Домбровский заявил, что в городе уже не один год раздают коммунальное имущество, осуществляется «дерибан земли, дерибан леса», городские власти действуют непрозрачно, при этом не решают проблемы жителей. По его словам, все эти факторы приводят к социально напряженной ситуации в городе, которая обострилась в последнее время. И.Домбровский утверждает, что правоохранительные органы не реагируют на нарушения в роботе городских властей, а прокуратура пытается реагировать, но этого недостаточно для изменения ситуации.

Присутствующие депутаты горсовета проинформировали, что со своей стороны пытаются разными средствами, в том числе пикетами и перфоменсами, противостоять принятию решений, которые не отображают интересов общины города, но на последние два заседания сессии вообще не смогли попасть. В частности, на заседание 11 мая их незаконно не пустили неизвестные лица, которые стояли возле двери помещения, где проходила сессия и где собрались остальные депутаты Ирпенского горсовета. Как отмечалось, в целом в совете 36 депутатов плюс городской голова, в оппозиции – 12 депутатов. Также на эти заседания не смогли попасть и представители общины и СМИ.

Помощник одного из депутатов горсовета Мария Марченко добавила, что также не смогла попасть 11 мая на сессию. По ее словам, неизвестные лица хватали ее за руки и оттягивали от входа в помещение, где проходила сессия. При этом правоохранители, находившиеся рядом, не реагировали на незаконные действия неизвестных лиц.

“Мы написали жалобу по поводу реагирования по данному факту. Согласно законодательству Украины, именно городской голова отвечает за процесс проведения и организацию сессии городского совета. Он видел, что нарушаются права граждан, представителей СМИ, права других лиц, но никак не реагировал. То есть, как можно не говорить о фактах преступных действий?! Это именно преступные действия со стороны власти”, - заявила М.Марченко.

По убеждению участников пресс-конференции, в городе должны состояться перевыборы мэра и горсовета.

“Мэр Ирпеня не является избранным. Он назначен. И человек, который назначен, – назначен под какую-то определенную миссию. Эта миссия сейчас уже стала понятна. По большому дерибану. Нужны новые выборы. Мы за то, чтобы были перевыборы председателя, и за то, чтобы были перевыборы городского совета”, - сказал И.Домбровский.

Он заявил, что именно на мэра возлагает всю ответственность за ситуацию в Ирпене.

«Я скажу, что это мэр виноват, секретарь совета и его команда. Я говорил Владимиру Скажинскому (мэру Ирпеня): «Вы как человек ответственный имеете право вето. И если вы этого не делаете, то вы за это отвечаете», - отметил И.Домбровский.

По его словам, община сегодня готова к решительным действиям и хочет вернуть себе парки, рекреационные зоны, а также настаивает на решении текущих проблем города.

“15-го числа мы планировали идти пешим ходом, мы планировали идти к Президенту. Решением административного суда киевского нам это было запрещено, этот ход был запрещен. Поэтому мы решили выйти на пресс-конференцию”, - объяснил И.Домбровский.