Автопроизводители выступают за ограничение импорта автомобилей

Киев. 17 мая. УНИАН. Ведущие украинские автопроизводители и Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» выступают за ограничение импорта автомобилей, поскольку на сегодняшний день в отрасли сложилась критическая ситуация.

Об этом представители отечественного автопрома заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Так, по словам, председателя Совета Ассоциации «Укравтопром» и председателя наблюдательного совета ЗАО «Еврокар» Олега Боярина, сегодня «Украина реально теряет свою промышленность».

«Мы имеем засилие импорта по всем товарным позициям, которые Украина может производить сама… наша страна открыла рынок, и мы поддерживаем производства в других странах», – сказал он.

По словам О.Боярина, прежде всего, необходимо ограничить импорт. «Украина не научилась за 20 лет защищать свой рынок», – добавил он.

При этом он добавил, что за последние три года произошло сокращение численности персонала в автопроме на 50%. «В автопроме за три года сократили 18 тысяч человек», – добавил он.

В свою очередь, как отметил президент Ассоциации «Укравтопром» Михаил Резник, ситуация, которая сложилась сегодня в автомобильной индустрии Украины, свидетельствует о том, что украинские автопроизводители подошли к черте, перейдя которую будет невозможно сохранить автомобильную промышленность.

«Сегодня отрасль работает лишь на 20% от созданных мощностей. Вследствие чего, численность работающих сократилась более чем в 2 раза. Доля отечественной продукции на внутреннем рынке уменьшилась до 23%... Необходимо создать условия, при которых выгодно было бы производить автомобили», – отметил М.Резник.

Как отметил президент Корпорации «Богдан» Олег Свинарчук, без принятия немедленных мер Украина может лишиться автомобилестроения.

«Без поддержки существование автопрома затруднительно или даже уже невозможно», – добавил О.Свинарчук.

По его словам, государству необходимо «либо поддержать автопром из бюджета, либо повышением пошлин, что хотя бы позволит стабилизировать ситуацию».

Также президент «Богдана» отметил, что суммарные инвестиции отечественных автопроизводителей составили более 1 млрд евро и на украинских автозаводах созданы мощности по производству 500 тыс. автомобилей в год.

По его словам, налоговые отчисления от продажи одного отечественного автомобиля составляют 17 тыс. грн, а одно созданное рабочее место в автопроме обеспечивает дополнительно работой еще как минимум 7-8 рабочих мест.

Также автопроизводители Украины обращают внимание, что времени на реализацию и практическое применение мер поддержки почти не осталось. Только от оперативности действий власти и консолидированной политической воли зависит будущее Украины как страны-автопроизводителя.

Как сообщал УНИАН, 30 июня 2011 г. Межведомственная комиссия по международной торговле по итогам рассмотрения заявления Ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром» приняла решение о начале специального расследования по импорту в Украину легковых автомобилей независимо от страны происхождения и экспорта с объемом двигателя 1000-2200 куб. см.

Согласно законодательству, срок расследования составляет 270 дней, но может быть продлен до 330 дней.

7 марта 2012 г. комиссия продлила на 60 дней спецрасследование относительно импорта в Украину легковых автомобилей независимо от страны происхождения и экспорта.

Изначально, «Укравтопром» просил комиссию ввести спецпошлину 33,4% на автомобили с объемом двигателя 1000-1500 куб. см и 47% на автомобили с объемом 1500-2200 куб. см.

Однако, Министерство экономического развития и торговли рекомендует дополнительно к существующей пошлине в размере 10% ввести спецпошлину: 6,46% на автомобили с объемом двигателя до 1,5 л и 15,1% – на автомобили с объемом двигателя 1,5-2,2 л.

Комиссия установила, что в период 2008-2010 гг. на фоне сокращения спроса на внутреннем рынке легковых автомобилей, классифицируемых по кодам УКТВЭД 8703 22 10 00 и 8703 23 19 10, наблюдался значительный рост их импорта относительно объемов производства и потребления подобного товара в стране.

За этот период, в частности, доля импортированных легковых автомобилей в потреблении выросла на 16 процентных пунктов, а по производству - на 33 п.п. Аналогичные тенденции наблюдались и в 2011 году.

Во Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) полагают, что импорт в указанный период не наносил вреда автопроизводителям в Украине, а их финансовые показатели, несмотря на экономический кризис, были положительными.