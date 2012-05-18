Украинские правозащитники заявляют о нарушениях прав обвиняемых в массовых беспорядках в Казахстане в декабре 2011 года

Киев. 18 мая. УНИАН. Украинские правозащитники заявляют о нарушениях прав подсудимых - бывших рабочих нефтяной компании, обвиняемых в массовых беспорядках в городе Жанаозене (Казахстан) в декабре 2011 года.

Об этом руководитель Наблюдательной миссии по соблюдению прав человека в Республике Казахстан, ведущий эксперт Центра гражданских свобод Назарий Боярский заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, члены миссии призывают власти Казахстана приложить все усилия для обеспечения полного и объективного расследования событий 16 декабря, проведения справедливого и публичного рассмотрения данных дел независимым и беспристрастным судом и оказания правовой помощи подсудимым нефтяникам.

Также правозащитники призвали власти Казахстана привести законодательство в соответствие с международными обязательствами, взятыми на себя страной в сфере прав человека. Кроме того, члены миссии призывают международное сообщество способствовать властям Казахстана в решении этих вопросов и продолжить наблюдение за ситуацией в стране.

Миссия работала в Казахстане 23-30 апреля 2012 года, члены миссии посетили города Алматы, Актау и Жанаозен с целью оценить соблюдение таких фундаментальных прав человека: свобода мирных собраний, свобода слова, свобода ассоциаций и право на справедливый суд.

Члены миссии присутствовали на судебных заседаниях, отслеживали ход проведения мирных собраний, интервьюировали представителей органов государственной власти и гражданских активистов, проводили опросы пострадавших во время декабрьских событий и родственников подсудимых нефтяников, изучали мнения населения Алматы, Актау и Жанаозена.

По результатам оценки декабрьских событий в Жанаозене и судебных процессов над нефтяниками члены миссии выразили обеспокоенность в связи с такими фактами: информационная закрытость со стороны акимата г. Жанаозен и местной полиции по отношению к членам миссии; запуганность жителей Жанаозена в связи с событиями 16 декабря 2011 года, их нежелание давать свидетельства членам миссии, обоснованное возможными преследованиями со стороны органов власти; интенсивность проведения судебного процесса над нефтяниками (судебные заседания длятся по 7-8 часов, с перерывом на обед каждый рабочий день; в связи с чем самим подсудимым и их защитникам не хватало времени для подготовки линии защиты, учитывая, что материалы дела содержатся более чем в 100 томах).

Кроме того, участники миссии обеспокоены отказом суда в рассмотрении заявлений подсудимых о применении к ним пыток и жестоком обращении, психологического и физического давления (включая побои, причинение удушья и угрозы, изнасилования или причинения вреда родственникам).

По мнению правозащитников, эти данные требуют тщательного дополнительного рассмотрения независимыми государственными органами, так как возможность применения пыток и жестокого обращения к подсудимым на этапе предварительного следствия ставит под сомнение справедливость суда в целом; отказ судьи в удовлетворении ходатайства о замене в отношении подсудимого Есенгельды Абдрахманова меры пресечения в виде содержания под стражей в связи с диагностированием у него туберкулеза; большое количество анонимных свидетелей, дающих показания против подсудимых; привлечение к ответственности за превышение власти или должностных полномочий всего пяти полицейских (судебный процесс продолжается), учитывая количество пострадавших (около 70 человек) и убитых (17 человек).

При этом члены миссии отмечают, что в Казахстане существует разрешительный порядок проведения мирных собраний, который власть часто использует для ограничения права граждан собираться. По данным правозащитников, также власть систематически препятствует деятельности оппозиционных общественных объединений и партий. Большинство работающих в Казахстане средств массовой информации контролируются правительством - либо напрямую, либо через аффилированные бизнес-структуры.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2011 года в результате столкновений между бывшими рабочими нефтяных компаний и полицией в Жанаозене погибли, по официальным данным, 17 человек, около сотни получили ранения.

Беспорядкам предшествовала многомесячная забастовка работников нефтяных компаний, недовольных размерами своих зарплат. Судом эта забастовка была признана незаконной, ее участники уволены. При этом, по словам очевидцев, главными зачинщиками погромов были не нефтяники, а некие сторонние провокаторы. Вскоре после начала беспорядков в город был введен спецназ и внутренние войска, которые жестко подавили волнения, а также введено чрезвычайное состояние.

Оппозиция утверждает, что количество погибших и раненых намного выше официальных данных.