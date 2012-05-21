В украинских городах, которые будут принимать Евро-2012, основано движение Friendly Ukraine по предоставлению бесплатной помощи иностранцам

Киев. 21 мая. УНИАН. В украинских городах, которые будут принимать матчи финальной части чемпионата Европы по футболу, основано волонтерское движение Friendly Ukraine по предоставлению бесплатной помощи иностранцам, которые приедут в Украину.

Об этом координатор общественной инициативы Friendly Ukraine Виктория Светлова сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, указанное движение - это внеполитическая инициатива по европейской интеграции Украины на уровне "люди для людей".

То есть, как объяснила В.Светлова, накануне финальной части Евро-2012 украинские граждане, координируя свои усилия через социальные сети, предлагают туристам бесплатную помощь: жилье, трансфер от аэропорта в город, англоязычные экскурсии, переводческие и другие информационные услуги.

С этой целью открыт сайт по предоставлению болельщикам жилья в Киеве, Харькове, Донецке и Львове (www.rooms4free.org.ua), сайт по предоставлению бесплатных предложений туристам относительно трансфера, информационных и переводческих услуг (www.2012well.com.ua), (www.Icanhelpu.com), на которых указываются номера телефонов конкретных лиц, выразивших готовность быть волентерами.

"Целью инициативы Friendly Ukraine является объединение усилий небезразличных граждан для привлечения к волонтерскому движению как можно больше украинцев и максимально распространить информацию о нем как внутри страны, так и странах мира и Европы", - отметила В.Светлова.

Справка УНИАН. Матчи финала Евро-2012 состоятся в украинских городах Киеве, Львове, Донецке и Харькове и польских Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Познани с 8 июня по 1 июля.