В Киеве презентована общественная инициатива по предупреждению распространения секс-индустрии во время Евро-2012

Киев. 22 мая. УНИАН. Общественность Киева выступила с инициативой «Секс-индустрия в Украине дисквалифицирована!», которая направлена на предупреждение распространения секс-индустрии в заведениях размещения болельщиков во время Евро-2012.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН глава комиссии по вопросам подготовки и проведения Евро-2012 Общественного совета при Киевской городской государственной администрации Снежанна Держановская.

“Рядовые граждане и общественные деятели возмущены тем, что наш город пропагандируют как столицу секс-индустрии, что создает опасность и угрозу позитивному имиджу Киева и Украины в целом. Каждый материал, который размещен в СМИ, является прямой рекламой сферы интим-услуг. За два месяца общественными деятелями собрано множество материалов, заглавия которых провозглашают, что секс-индустрия к Евро-2012 готова”, - сказала С.Держановская.

При этом она отметила, что не известна позиция руководства города Киева и Украины в целом относительно этой проблемы.

С.Держановская подчеркнула, что по предварительным данным, около 1,5 млн гостей планируют посетить украинские города Киев, Донецк, Харьков и Львов во время футбольного чемпионата Евро-2012. Такое событие активизировало как полезные для страны процессы, так и такие, которые вредят международному имиджу страны.

В частности, о стремительном развитии секс-индустрии накануне Евро-2012 свидетельствует появление в Интернете большого количества объявлений о предоставлении услуг интимного характера, а также набор девушек для временной работы, которые отвечают определенным параметрам; распространение в Международном аэропорту «Борисполь» туристических карт, которые наряду с маршрутами и полезными телефонами предлагают гостям «ближе познакомиться» с украинскими девушками, посетив массажные и СПА-салоны или соответствующие агентства. В частности, в Лондоне существуют так называемые «фан-туры в Украину», которые предлагают развлечения с украинскими красавицами, отметила С.Держановская.

Она подчеркнула, что инициатива «Секс-индустрия в Украине дисквалифицирована!» получила поддержку со стороны КГГА, Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали и Министерства внутренних дел.

Целью кампании является сохранение ценности Украины, которая извечно считалась христианской, где моральные устои и культура защищали страну и нацию от деградации и самоуничтожения; предупредить гостей и болельщиков Евро о последствиях содействия секс-индустрии; не допустить ухудшения имиджа столицы и Украины в целом в глазах иностранных туристов.

Кампания предусматривает проведение широкомасштабной рекламной кампании; проведение в Киеве и Харькове тренинга для руководителей заведений размещения болельщиков Евро-2012, на котором своим опытом поделятся американские тренеры. Также планируется подписание Меморандума о сотрудничестве между принимающими городами относительно эффективной реализации кампании; привлечение внимания общественности к кампании и привлечение ее к активной дискуссий на страницах в социальных сетях и пр.

В частности, целью тренингов является установление партнерских отношений и достижение договоренностей с руководителями заведений размещения относительно совместных мероприятий по предупреждению дальнейшего развития секс-индустрии и обеспечения безопасности и правопорядка в г. Киеве во время проведения финальной части Евро-2012.

“Понятно, что государство и эта начатая общественная инициатива не претендуют на то, чтобы вмешиваться в частную жизнь человека, решать, как ему вести себя. То есть, Украина - либеральное государство, Конституция такую модель закрепила, и мы не будем вмешиваться в частную жизнь людей. Но, с другой стороны, проституция в Украине не легализована, и это было бы ненормально, если бы государство не выразило свою позицию по поводу того, что сейчас происходит”, - сказал, в свою очередь, глава Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали Василий Костицкий.

Он уточнил, что заданием Нацкомиссии является оценка передач, интернет-сообщений и распространяемых буклетов относительно их соответствия законодательству об общественной морали. В.Костицкий подчеркнул, что реклама секс-услуг противоречит такому законодательству.