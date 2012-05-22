Большинство украинцев недовольны дискриминационными высказываниями политиков – опрос

Киев. 22 мая. УНИАН. Более 80% респондентов выразили острое недовольство дискриминационными высказываниями политиков в адрес жителей регионов Украины.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил народный депутат Украины, основатель Института прав человека и предотвращения экстремизма и ксенофобии (IHRPEX) Александр Фельдман, презентуя результаты социологического исследования "Регионы Украины в образах и стереотипах массового сознания".

А.Фельдман отметил, что согласно результатам исследования, гражданская идентичность является доминирующей в Украине: 53,4% жителей Украины считают себя в первую очередь гражданами Украины, а затем уже представителями различных локальных идентичностей.

Наиболее выражена гражданская идентичность в центральной Украине – 62,8%, а наименее в Крыму – 34%. При этом 17% крымчан считают себя жителями бывшего СССР, в целом по Украине этот показатель составляет 6,5%.

Как отметил А.Фельдман, исследование выявило, что большинство украинцев никогда не были за пределами своих регионов. В частности, это 47,3% жителей западных регионов и 45,7% крымчан, а в столице таких респондентов оказалось всего 3,8%.

В то же время около половины опрошенных указали, что имеют родственников и друзей в юго-восточном регионе Украины. А каждый третий украинец имеет родственников и друзей на западе, в центре и Киеве. И только каждый пятый имеет подобные связи в Крыму.

При этом А.Фельдман отметил, что каждый из украинских макрорегионов имеет собственные стереотипы в отношении других. Однако 57,5% респондентов оценивают отношения между регионами как не отличающиеся напряженностью и близкие к идеалу. Всего 12% считают эти отношения напряженными.

В то же время две трети украинцев считают, что основой для национального единения должно стать в первую очередь повышение уровня жизни, а также возрождение промышленности и сельского хозяйства.

***Социологическое исследование "Регионы Украины в образах и стереотипах массового сознания" было проведено Киевским международным институтом социологии (КМИС) по заказу Института прав человека и предотвращения экстремизма и ксенофобии (IHRPEX). Полевой этап проходил с 12 по 16 апреля в 110 населенных пунктах во всех областях Украины и в АР Крым. В рамках опроса методом личного интервью было заполнено 1019 анкет.