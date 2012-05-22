В конце августа в Севастополе пройдет международный фестиваль винного искусства Art Wine Fest

Киев. 22 мая. УНИАН. В Севастополе (АР Крым) на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" с 23 по 25 августа т.г. пройдет международный фестиваль винного искусства Art Wine Fest и вручение ежегодной премии винного искусства Art Wine Awards. Об этом сообщила на пресс-конференции в УНИАН исполнительный директор корпорации «Первый национальный винодельческий холдинг» (ПНВХ), одного из соорганизаторов фестиваля, Анна Горкун.

По словам А.Горкун, это первый и уникальный для Украины винный фестиваль. «Особенность фестиваля — это формат его проведения: это не выставка-ярмарка, это не реклама просто торговой марки, это комплексное мероприятие, целью которого является воссоздание и приумножение славы отечественного виноделия, и в то же время - просветить потребителя о том, что такое вино, какая должна быть правильная культура потребления вина, раскрыть этот вопрос комплексно», - сообщила А.Горкун.

В ходе трех дней фестиваля будут проводиться множество различных шоу, перфомансы, выставки, ярмарки, художественные галереи и фотогалереи, театральные представления, музыкальное, огненное шоу. Также фестиваль будет включать проведение различных просветительских мероприятий, каждый гость в ходе винных туров сможет получить информацию о процессе производства, качестве вина, истории виноделия и т. д.

Исполнительный директор ПНВХ сообщила, что в фестивале примут участие как украинские, так и иностранные производители вина. Она отметила, что в рамках фестиваля будут проводиться рабочие столы, пресс-конференции, собрания производителей, на которых планируется поднять вопросы и проблемы прошлых периодов, посмотреть, как с ними справились, и поставить задачи на будущие периоды.

«В завершение будет подписан некий документ, который называется «Декларация вина». Мы надеемся, что производители, создав, разработав и подписав такой документ, смогут зафиксировать те основные принципы, которых они обязуются придерживаться как в производственном процессе, так и в своей стратегии развития», - сказала А.Горкун.

В завершение фестиваля состоится вручение ежегодной премии винного искусства Art Wine Awards — это награждение людей, которые принимают участие в производстве вина от посадки лозы до выпуска готовой продукции, в разных категориях.

«Именно с помощью консолидации усилий тех производителей вина, которые есть у нас в Украине, мы сможем все-таки превознести как культуру виноделия, так и уровень самой отрасли», - отметила А.Горкун.

Генеральный директор ассоциации «Украинское бюро винограда и вина» (УБВВ), соорганизатора фестиваля, Игорь Николин отметил, что проведение таких фестивалей способствует продвижению украинского вина, формированию имиджа, репутации вина и формированию европейской культуры потребления вина, а в этом направлении Украина серьезно отстает от европейских стран.

А.Горкун выразила надежду, что в проведении фестиваля примут участие не менее 50 производителей и фестиваль посетит около 30 тысяч гостей.