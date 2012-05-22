В боксе только девушки

На чемпионате мира по боксу среди женщин украинская сборная вошла в «пятерку» сильнейших

Впервые в истории отечественного бокса украинская спортсменка Мария Бадулина завоевала «золото» в весовой категории до 69 кг.

21 мая в Госслужбе молодежи и спорта Украины чествовали девушек – членов отечественной боксерской сборной. Участие в пресс-конференции приняли председатель Государственной службы молодежи и спорта Равиль Сафиуллин, президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус, чемпионка мира по боксу среди женщин Мария Бадулина, главный тренер сборной Николай Хаджиогло, тренер чемпионки Сергей Гордиенко и другие.

В течение двух недель в китайском городе Циньхуандао 305 спортсменок из 71 страны сходились в жестких поединках, подтверждая, что бокс – не только мужской вид спорта. На седьмом чемпионате мира был разыгран комплект медалей в десяти весовых категориях – до 48 кг, до 51, до 54, до 57, до 60, до 64, до 69, до 75, до 81 и свыше 81 кг.

В финале борьбы за «золото» киевлянка Мария Бадулина со счетом 14:8 (2:1, 4:3, 2:2, 6:2) победила американку Ракель Миллер, получившую «серебро». Бронзовые медали в весовой категории до 69 кг достались Маришель Йонг из Голландии и россиянке Ирине Потеевой.

Победа отечественной спортсменки – серьезная заявка на участие в Олимпиаде. К сожалению, по условиям состязаний, лицензии на Игры в Лондон распределялись среди участниц в весовых категориях до 51, до 60 и до 75 килограммов.

«Особенно приятно, что бокс развивается во всех областях Украины, - отметил Р.Сафиуллин. – Успешное выступление на чемпионате мира – это подтверждение высокого уровня подготовки украинских спортсменов, свидетельство роста их мастерства и международного престижа».

Сегодня бокс представлен во всех регионах страны. Более 33 тысяч наших сограждан регулярно занимаются этим видом спорта под руководством свыше 1,1 тысячи тренеров.

Отмечая массовость и популярность бокса, президент Федерации бокса Украины В.Продивус поблагодарил руководителей столичной боксерской семьи, воспитавшей нынешнюю чемпионку мира. «Кирилл Шевченко, Александр Лищенко, Артур Палатный, Олег Коломиец, другие спортивные менеджеры буквально душу вкладывают в подготовку своих подопечных, - подчеркнул президент ФБУ. – Досадно, конечно, что победительница в весовой категории до 69 кг не получила олимпийскую лицензию. Тем не менее, наша страна громко заявила о себе после Олимпиады-2008 в Пекине. За этот период отечественные боксеры завоевали 12 медалей на мировых рингах и 23 – на европейских. Осенью прошлого года украинская мужская сборная по боксу признана сильнейшей в мире. Всего нашими боксерами завоевано 7 олимпийских лицензий на участие в Играх в Лондоне».

«Я знаю настрой команды, - сказал в комментарии УНИАН В.Продивус. – И потому уверен: сегодняшний прорыв наших девушек к «золоту» будет обязательно закреплен убедительными победами на олимпийских и других престижных рингах. У нас один из лучших в мире тренерский состав, другие обеспечивающие спортивные структуры. Государство видит и высоко оценивает усилия и достижения чемпионов, национальной Федерации бокса. Об этом каждый раз задумываешься, когда в мировых спортивных столицах в честь наших чемпионов звучит гимн Украины, поднимается наш Государственный флаг, а трибуны расцвечиваются желто-голубыми флажками в руках болельщиков. Массовость бокса в Украине – гарантия подготовки ярких индивидуальностей на мировом боксерском небосклоне».