В Харькове 1 июня стартует арт-проект «Современные украинские художники»

Киев. 22 мая. УНИАН. С 1 июня по 26 августа в Харькове будет проходить масштабный арт-проект «Современные украинские художники».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила куратор выставочных программ «ЕрмиловЦентра», соруководитель проекта Татьяна Тумасян.

Выставочный проект арт-дилера Игоря Абрамовича и Т.Тумасян будет включать работы 27 украинских художников. Он внесен в параллельную программу I Киевской международной биеннале современного искусства Arsenale 2012.

В выставке примут участие Сергей Братков, Матвей Вайсберг, Александр Гнилицкий, Игорь Гусев, Александр Животков, Павел Керестей, Александр Клименко, Анатолий Криволап, Павел Маков, Максим Мамсиков, Николай Маценко, Сергей Панич, Влада Ралко, Винни Реунов, Александр Ройтбурд, Василий Рябченко, Арсен Савадов, Виктор Сидоренко, Тиберий Сильваши, Марина Скугарева, Юрий Соломко, Антон Соломуха, Александр Сухолит, Олег Тистол, Валерия Трубина, Василий Цаголов и Илья Чичкан.

Как отметил художник П.Маков, этот проект очень важен для Харькова, ведь такого масштабного художественного события в городе еще не было. Тем более, что, по его мнению, в Харькове очень низкий уровень заинтересованности общества и власти в искусстве.

В рамках проекта будет изготовлен одноименный двуязычный каталог с четырьмя коллекционными обложками.

Как сообщила исполнительный директор издательства «Родовид» Елена Осипчук, этот каталог планируется издать тиражом в одну тысячу экземпляров.

Также в рамках проекта состоится конкурс молодых искусствоведов.

Координатор проектов Стедли Арт Фонда Ольга Клебанская отметила, что конкурс на лучшую статью/интервью/эссе о художнике-участнике проекта продлится с 1 июня по 8 августа.

Главным призом конкурса станет музейное путешествие в Париж. Приз за второе место – 5 тыс. грн, за третье – 3 тыс. грн.

После Харькова выставку «Современные украинские художники» планируют показать в других городах Украины.