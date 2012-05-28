Быть мамой – самая лучшая работа

“Секрет вечной жизни уже давно открыт: это любовь и её плоды - дети...”

Быть мамой – это самая сложная и в то же время самая лучшая работа в мире. В этом уверена компания P&G, производитель таких известных брендов как Ariel, Pampers, Gillette, Pantene, Olay и многих других. Именно женщинам, выбравшим самую почетную профессию материнства, посвящен ролик «Самая лучшая работа», снятый в рамках социального проекта P&G «Спасибо, мама!». В нем актеры и спортсмены с трех континентов рассказывают о неоценимой роли матери в воспитании олимпийцев и просто прекрасных детей.

Те, кто не верит, что материнство - это настоящий труд, никогда не пытались подсчитать миллионы часов, потраченных на уборку, готовку, стирку, походы по магазинам и множество других рутинных мелочей, которыми заполнена жизнь современных мам. А между прочим, если девушка начинает мыть посуду каждый день в 18 лет, то за среднестатистическую жизнь, она потратит на это не самое увлекательное занятие около 9 месяцев! Это вообще-то срок, за который можно не только переделать массу приятных вещей, но и, собственно, стать мамой!

Тем не менее, современные мамы редко громко кричат о своих успехах. Многие из них успевают не только заниматься детьми, но еще и делать карьеру, посвящать время многочисленным увлечениям и отлично выглядеть. К сожалению, большинство их каждодневных подвигов воспринимается всеми, как должное. Общество привыкло к «супер-женщинам», которые способны держать все под контролем, все успевать, всем помогать. Сегодня мамы на деле владеют сразу целым списком навыков и умений - они учителя и сиделки, повара и водители, психологи и медсестры. Проект «Спасибо, мама!» призывает задуматься об этом и найти время поблагодарить мам за их труд, помощь и поддержку. А мамам мы хотим напомнить, что их «работа» - самая лучшая!

Если вы цените «работу» мамы так же, как и мы, присоединяйтесь к группам «Спасибо, Мама!» на Одноклассниках и ВКонтакте!