Киев. 22 мая. УНИАН. Участники инициативной группы «Первое декабря» готовят новую повестку дня для Украины.

Об этом они сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

Представители инициативной группы представили резолюцию национального круглого стола «Приглашения к общественному диалогу», который состоялся 5 апреля.

«Была обсуждена ситуация в украинском обществе, выражены глубокая озабоченность свертыванием демократических процессов в стране в последние годы, тревога относительно соблюдения демократических стандартов во время выборов в Верховную Раду Украины 2012 года», - говорится в резолюции.

Инициативная группа «Первое декабря» определила приоритеты, над которыми необходимо работать.

Участник инициативной группы «Первое декабря» Богдан Гаврилишин считает, что Украина нуждается в правилах игры, которые соблюдали бы и власть, и общество. По его убеждению, никакие реформы не будут иметь успеха, если украинцы не определятся, как они организуют общую жизнь.

Участники инициативной группы убеждены, что в основе государства должен быть общественный консенсус, и именно это создаст условия для продвижения во всех сферах.

Члены инициативной группы также убеждены, что земля является стратегическим ресурсом Украины, поэтому вопрос земельной реформы приобретает все больше актуальности. Кроме того, они считают, что избирательный процесс должен быть реальным механизмом для развития политической системы страны, обеспечивать социальные лифты, изменяемость политических элит и обновление управленческого класса.

Участники инициативной группы сообщили, что на протяжении июня-сентября 2012 года будут проводиться региональные круглые столы, на которых будут обсуждены эти важные темы.

Участник инициативной группы «Первое декабря» Вадим Скуративский отметил, что Украина оказалась в очень трудной ситуации. «Мы живем сейчас в ситуации полудиктатуры, которая, наверное, станет диктатурой», - сказал он.