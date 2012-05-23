Легендарный американский пивной бренд BUD открыл Sensation в Украине

5 мая 2012 г. в Украине с фурором прошло ведущее танцевальное событие планеты – Sensation. Тысячи людей в традиционно белых одеждах майской ночью собрались в городе Киеве, чтобы приобщиться к самому крупному и дорогостоящему событию отечественного шоу-бизнеса. Организаторы «белоснежной» вечеринки приготовили для поклонников Sensation огромное количество сюрпризов: инновационные спецэффекты и декорации, перфоманс с движущимся потолком и невероятной красоты акробатические номера.

Из музыкальных сюрпризов порадовали диджеи с мировыми именами: Axwell (участник Swedish House Mafia), французский хаус-диджей Sebastien Leger и британский музыкант Steve Lawler, резиденты шоу Mr. White, Daniel Sanchez & Juan Sanchez и украинский дуэт Kirill Doomski & Sonya.

В этом году шоу имеет название Sensation Innerspace и посвящено духовности современного человека.

Генеральным спонсором Sensation Innerspace в Украине выступил легендарный американский бренд - пиво BUD.

В предвкушении начала вечеринки все желающие были приглашены на Bud Pre Party Sensation. На Pre Paty царила атмосфера ожидания самого значимого танцевального события и появления легендарного пивного бренда. В центре зала всех гостей вечеринки BUD ожидал огромный резервуар с охлажденным пивом. Не забыл BUD и о посетителях Sensation Innerspace. На основном танцполе бар BUD собирал вокруг себя гостей вечеринки, а в ВИП-зоне, на каждом столе присутствовало ведерко с охлажденным пивом.

Не удивительно, что самое масштабное танцевальное событие в мире выбрало своим спонсором именно пиво BUD. «King of Beers» («Король пива») – так называют BUD поклонники бренда.