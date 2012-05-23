В Украине в этом году планируется открытие 27 центров по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи

Киев. 23 мая. УНИАН. В Украине в 2012 году планируется открыть первые 27 центров по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил директор Центра правовой реформы и законопроектных работ при Министерстве юстиции Украины Андрей Вишневский.

«До конца текущего года будут созданы первые 27 центров по предоставлению вторичной правовой помощи, каждый из которых будет на территории соответствующей административно-территориальной единицы обеспечивать предоставление вторичной бесплатной правовой помощи», - сказал он.

А.Вишневский объяснил, что это является требованием Закона «О бесплатной правовой помощи» и нового Уголовного процессуального кодекса Украины, согласно которым каждый задержанный в административно-процессуальном порядке или по подозрению в совершении уголовного преступления с 1 января 2013 года должен будет получить бесплатную правовую помощь от профессионального адвоката.

«Все это будет финансироваться за средства государства», - сказал А.Вишневский и добавил, что в этом году в государственном бюджете на образование сети центров было предусмотрено 7,6 млн грн и на прошлой неделе правительство по обращению Минюста выделило дополнительно еще 3 млн грн.

«И этого, в принципе, достаточно для того, чтобы задачи, стоящие перед нами в этом году, выполнить», - просуммировал А.Вишневский.

Также он добавил, что недавно был завершен первый конкурс среди адвокатов, по результатам которого были отобраны около 950 адвокатов, с которыми до конца года соответствующие центры заключат договоры.

Однако в целом центры нуждаются в 2 тыс. адвокатов, поэтому осенью пройдет второй этап конкурса.

Как отметил А.Вишневский, на оплату услуг адвокатов Минюст просит выделить из бюджета в следующем году 86,3 млн грн.