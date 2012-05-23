25 мая состоится Всеукраинский день бесплатной правовой помощи

Киев. 23 мая. УНИАН. 25 мая ведущие адвокатские объединения и юридические фирмы будут принимать всех желающих получить бесплатную правовую помощь в рамках инициативы «Всеукраинский день бесплатной правовой помощи».

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщили участники проекта.

Как отметила исполнительный директор Ассоциации законодателей Украины Александра Эгерт, впервые «День бесплатной правовой помощи» был проведен в 2010 году.

А.Эгерт отметила, что в этом году к инициативе присоединилось очень большое количество организаций. Партнерами «Всеукраинского дня бесплатной правовой помощи-2012» выступили Ассоциация юристов Украины, Ассоциация адвокатов Украины, Союз адвокатов Украины, Совет адвокатов Украины, Киевская городская квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры, Международный фонд «Возрождение», Украинский Хельсинкский союз по правам человека и Украинский фонд правовой помощи.

В свою очередь, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Аркадий Бущенко подчеркнул важность предоставления юридических услуг населению «pro bono». Он добавил, что Украинский Хельсинкский союз имеет специальные программы, направленные на развитие этой системы.

«Мы будем стремиться объединить усилия общественных организаций, затрагивающих важные вопросы общественного значения, и усилия адвокатов», - сказал А.Бущенко и сообщил, что 25 мая пройдет также круглый стол по проблема и перспективам развития культуры «pro bono».

PR-маркетинг менеджер юридической фирмы "Астерс" Ольга Пикульская выразила убеждение, что, достигнув определенного уровня развития, юридические фирмы должны делиться своим опытом и знаниями с людьми, которые нуждаются в этом.

Она сообщила, что их организация опекается улучшением материально-технической базы юридических клиник (структурное подразделение юридического факультета) в регионах.

Председатель Хмельницкой областной общественной организации «Подольская правовая лига» Андрей Мисяц заметил, что развивая систему «Pro bono» в своем регионе, они привлекли к сотрудничеству 14 адвокатов, которые могут оказывать вторичную правовую помощь на бесплатной основе.

В свою очередь, директор Центра правовой реформы и законопроектних работ при Министерстве юстиции Украины Андрей Вишневский отметил, что министерство приветствует проведение подобной акции, однако ее масштаб все еще недостаточен.

На сайте www.pravovadopomoga.org будет размещен перечень компаний, которые поддерживают эту инициативу. Таким образом, люди, которые нуждаются в помощи адвокатов и юристов, смогут получить обратную связь от организации-участника. В первую очередь, эта акция рассчитана на малообеспеченных людей, общественные, благотворительные и другие недоходные организации, а также субъектов малого предпринимательства.

*** «Pro bono» (от лат. pro bono publico – ради общественного блага) – это профессиональные услуги, которые предоставляются добровольно и безвозмездно, для пользы общества, особенно для тех людей, у которых нет средств для оплаты этих услуг.