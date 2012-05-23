Завтра общественность будет требовать роспуска Киевсовета, если депутаты не обнародуют отчеты о своей деятельности

Киев. 23 мая. УНИАН. Завтра члены общественного движения столицы “Киевское вече” будут требовать роспуска Киевсовета и отставки мэра, если депутаты и руководство горсовета не обнародуют отчеты о своей деятельности.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили представители Всеукраинского «Киевского вече» среди которых, в частности, были директор аналитически-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко, общественный инспектор по охране культурного наследия Татьяна Шевчук, член координационного совета Ассоциации членов общественных советов Украины и ГО «Киевляне для киевлян» Елена Ескина, председатель общественного совета при МЧС Украины, член правления Ассоциации законодателей Украины Олег Олийнык и член координационного совета ГО «Киевляне для киевлян» Ирина Олексиенко.

Как сообщила Е.Ескина, общественная инициатива “Киевское вече” была создана в апреле и на данный момент соответствующие документы от движения поданы в Министерство юстиции и проходят процедуру регистрации. К нему приобщаются активисты-киевляне, целые протестные группы жителей столицы и ряд общественных организаций Украины. Уже состоялось первое Вече – 26 апреля, когда было предыдущее заседание Киевсовета, и тогда каждому депутату были переданы письма с требованием отчитаться о своей деятельности в горсовете. Также соответствующие письма были переданы мэру города и секретарю Киевсовета.

Ввиду того факта, что ни один из депутатов не ответил на это обращение, на днях в Киевсовет были переданы повторно 120 писем в адрес депутатов и мэра, но уже с официальной регистрацией, в которых содержится такое же требование об отчетах. На сегодняшний день, как отметила Е.Ескина, никто из избранников ответа не предоставил.

“Киевляне решили, если депутаты откажутся перед ними отчитываться, то 24 мая в 12.00 мы будем требовать роспуска Киевского городского совета и назначения новых выборов”, - сказал Е.Ескина.

Она сообщила, что киевляне соберутся возле админздания Киевской городской госадминистрации и Киевсовета.

По словам А.Сергиенко, видя то, что происходит в Киеве, эти отчеты от депутатов даже не надо собирать, “поскольку мы их видим просто вокруг себя”, а сразу требовать отставки Киевсовета и выборов нового вместе с выборами мэра.

В свою очередь законодатель О.Олийнык напомнил, что при КГГА в марте 2011 г. во исполнение постановления Кабмина от 3 ноября 2010 г. был создан орган, который должен был доносить мнение киевлян к власти относительно государственной политики, – Общественный совет. Он заявил, что он является “карманным” и, более того, не собирался ни разу с октября 2011 года.

“Общественный совет сегодня не действует. Он проявляет свою бездеятельность. Уже седьмой месяц общественность Киева лишена реализации своего конституционного права активно и производительно влиять и реализовывать государственную политику совместно, на партнерских условиях, с органом исполнительной власти”, - заявил он.

Ввиду такой ситуации и было решено создать “Киевское вече”, идея которого возникла уже давно.

“Этот Общественный совет может заменить «Киевское вече». Мы хотим, чтобы оно работало на постоянных основе и это будет организовано исключительно в правовой плоскости. И поскольку мы имеем большой профессиональный потенциал, оно действительно может стать площадкой для сплочения граждан вокруг идеи, что мы сами решаем политику Киева и берем ответственность за ее реализацию”, - сказал О.Олийнык.