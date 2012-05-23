Сергиенко заявляет, что предложенные властью Киева вопросы на городской референдум поставлены с нарушением законодательства

Киев. 23 мая. УНИАН. Директор аналитически-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко заявляет, что все вопросы, которые предлагает власть вынести на городской референдум в Киеве, поставлены с нарушением законодательства, а также нелогичны с точки зрения киевлян.

Об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН, посвященной завтрашней акции общественной инициативы Всеукраинское “Киевское Вече”, во время которой киевляне будут требовать отчетов депутатов Киевсовета и мэра столицы по их персональной деятельности в горсовете.

“Если бы мне подчиненные принесли такие тексты вопросов, которые поставлены на референдум, я бы их просто поувольнял с работы мгновенно. Потому что такие безграмотные и юридически, и логически вопросы трудно придумать”, - сказал эксперт.

Он отметил, что один из вопросов, который будет вынесено на референдум, касается доплат учителям и врачам. “Начиная с 1993 года, когда была начала программа “Забота”, такие доплаты всегда предусматривались. Речь идет о том, что ставки везде, и в Киеве, и в Макеевке одинаковые, например, для учителей, а уровень цен совсем другой. То есть они спрашивают о том, что уже давно делается”, - сказал А.Сергиенко.

Второй вопрос на референдуме, по его словам, касается создания муниципальной милиции. “Нет закона о муниципальной милиции. На какой основе ее строить? Средств, чтобы набрать штат, предоставить помещение, обеспечить формой, посадить на машины, закупить оружие – на это просто в бюджете города нет средств”, - утверждает А.Сергиенко.

Третий вопрос который будет вынесен на референдум, касается Генерального плана развития города, отметил эксперт.

“Это тоже незаконный вопрос, потому что вопрос принятия Генплана - это полномочия Киевского городского совета. Мы видим три вопроса, которые поставлены с нарушением законодательства. Относительно логики – то ее тоже нет, потому что, спросите, например, в этом зале, кто знает, каковы базовые концептуальные положения Генплана, то я вам скажу, что даже я не знаю...“, - отметил А.Сергиенко.

По его словам, от референдума получит “плюс” лишь городская власть, потому что она “предлагает киевлянам, чтобы они согласились с той кражей, которая проходила в последние годы, то есть с тем, что поукрадали, повырубали скверы, наставили “свечек” во дворах”.

Как сообщал УНИАН, председатель КГГА Александр Попов призывал киевлян решать судьбу столицы на общегородских референдумах.

«Закон наделяет нас правом проводить референдумы. Как глава исполнительной власти Киева, как гражданин, я буду делать все, чтобы референдумы стали нормой киевского самоуправления. Судьбу столицы будут определять не кабинетные начальники и несколько десятков депутатов. Будут делать это сами киевляне», – отметил А.Попов.

На сегодняшний день в Киеве уже размещена социальная реклама по проведению городского референдума.