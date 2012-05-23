В Украине в июле начнется экологическая экспедиция по проверке воды

Киев. 23 мая. УНИАН. В Украине в июле начнется двухнедельная экологическая экспедиция по проверке качества воды.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщили участники и организаторы проекта.

По словам представителя компании - инициатора проекта, директора по маркетингу ТМ «Барьер» Андрея Войнова, интерактивный проект «В поисках чистой воды» будет проходить в Украине впервые.

А.Войнов рассказал, что участники экологической экспедиции на протяжении двух недель на внедорожниках с мобильными лабораториями будут ездить по Украине. С помощью этих мобильных лабораторий они будут проверять воду из природных водоемов и систем водоснабжения городов, на основе чего будет составлена «Карта воды Украины».

Отдельное внимание планируется уделить пробам в районе Чернобыля. В целом маршрут будет составлять 5 тыс км.

В состав экипажей, как отметил А.Войнов, могут войти все желающие. Для участия нужно подать заявку на сайте проекта www.watermap.com.ua. Выбраны будут 12 добровольцев.

А.Войнов сообщил, что каждый экипаж будет сопровождать оператор, и за ходом проекта в режиме реального времени будет наблюдать вся Украина.

Свое участие в экспедиции уже подтвердила писательница, певица Ирэна Карпа.

Также в рамках проекта планируется соревнования экипажей внедорожников и социальные акции в регионах Украины по маршруту экспедиции.

Как отметил директор партнера проекта - Украинской биржи благотворительности Павел Новиков, в рамках проекта его участники, в частности, очистят реку Кошевую в Херсоне, а в Ивано-Франковской области примут участие в обустройстве приюта для несовершеннолетних беременных девушек.