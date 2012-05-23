Общественность просит ЦИК разъяснить членам ТИК законодательные нормы относительно присутствия СМИ на заседаниях избиркомов

Киев, 23 мая. УНИАН. Общественная организация "Общественная защита Киевщины" обратилась к главе Центральной избирательной комиссии Владимиру Шаповалу с просьбой разъяснить членам территориальных избирательных комиссий возможности присутствия на их заседаниях представителей средств массовой информации.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель общественной организации "Общественная защита Киевщины" Павел Ризаненко, обосновывая свое заявление отказом сельской избирательной комиссии с. Светильня Броварского района Киевской области представителям СМИ присутствовать на заседании по рассмотрению вопроса об отмене регистрации двух кандидатов на должность сельского головы на выборах 26 мая.

"Накануне парламентских выборов напрашивается грустный вывод, что ЦИК ненадлежащим образом осуществляет подготовку работников избирательных комиссий, которые могут так откровенно игнорировать права кандидатов, журналистов и избирателей", - сказал П.Ризаненко.

По его словам, общественная организация также просит председателя ЦИК дать надлежащую оценку действиям главы сельской избирательной комиссии, которая поставила на голосование вопрос о запрещении присутствия СМИ на заседании. "Действительно ли легитимно и законно избирательная комиссия приняла такое радикальное решение? Не оказывалось ли моральное давление на членов комиссии? Не было ли путем подкупа членов комиссии достигнуто решение об отмене регистрации двух альтернативных власти кандидатов? Отменив подпольно и незаконно регистрацию двух кандидатов, избирательная комиссия создает для оставшихся кандидатов искусственные условия для победы на выборах", - убежден он.

В свою очередь юрист, эксперт по избирательному законодательству Алексей Гордиенко убежден, что избирательная комиссия нарушила законодательство. "Здесь не было никаких оснований для недопущения журналиста на заседание. Это чисто эмоциональная позиция председателя, которая своим влиянием давила на членов избирательной комиссии, которые покорно подняли руки за ее решение. Важно рассмотреть это с такой точки зрения — что могло происходить на заседание после недопущения прессы? Могли давить на членов комиссии, могли их подкупить, чтобы протянуть решение об отмене регистрации двух кандидатов. При чем основанием для этого стала жалоба кандидата от Партии регионов о якобы незаконной агитации этих кандидатов", - добавил он.

Эксперт по медиаправу Института массовой информации Роман Головенко отметил, что журналисты могут быть удалены с заседания лишь в случае препятствования работе комиссии. "Я думаю, что здесь есть основания обращаться в прокуратуру по статье 171 Уголовного кодекса — препятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Потому что в отношении людей, которые готовили решения комиссии, которые его выносили на голосование, должна наступать ответственность", - считает эксперт.