«Небесна криниця» планирует увеличить свою долю на рынке HOD Киева с 15% до 26% в 2012 году

Киев. 24 мая. УНИАН. Компания «Небесна криниця» планирует увеличить свою долю на киевском рынке доставки бутылированной воды в дома и офисы (HOD) с 15% до 26% в 2012 году.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила маркетинг-директор компании Ирина Примак.

«В 2012 году компания «Небесна криниця» планирует увеличить свою общую долю на киевском рынке до 26%. При этом доля компании в корпоративном сегменте вырастет с 7% до 15%, а в сегменте домохозяйств — с 33% до 40%», - отметила И.Примак.

Она добавила, что на сегодня основные планы компании направлены на развитие в столице. «Сейчас основные наши планы по развитию идут именно на Киев, но мы планирует развивать регионы. Как только мы выполним заявленные планы в Киеве, а речь идет о конце 2012 года, мы планируем выход в регионы и говорим о том, что это будут города-миллионники, мегаполисы», - отметила И.Примак. При этом компания не исключает открытия новых производственных площадок по производству бутылированной воды в регионах, однако конкретные планы еще не озвучиваются.

И.Примак отметила, что по состоянию на 2011 год объем украинского рынка доставки бутылированной воды составил 12,5 млн бутылей емкостью 18,9 литра и в текущем году ожидается рост этого рынка на 20%. На сегодня доля Киева оценивается в 60% всего рынка доставки питьевой воды. По мнению эксперта, такое соотношение сохранится и в 2012 году. При этом И.Примак отметила, что в текущем году рынок доставки питьевой воды будет развиваться в регионах благодаря большему проникновению сервиса в города с населением свыше 50 тыс. человек, но в то же время ожидается рост рынка в Киеве, главным образом за счет динамического роста сегмента домашних хозяйств. По данным компании, в Киеве в 2011 году на сегмент доставки воды в частные дома приходилось 33%, а на сегмент доставки в офисы — 67% рынка, а в 2012 году эксперты ожидают значительного роста сегмента доставки воды домой — этот сегмент вырастет на 60% и составит 45% рынка столицы.

Эксперты отмечают, что такая динамика роста рынка обусловлена неудовлетворительным качеством водопроводной воды в стране.

Директор компании Валерия Зубкова добавила, что сейчас на рынке доставки питьевой воды не планируется повышение цен. Она отметила, что цены не повышались в течение двух последних лет и до конца года роста цен не предвидится. При этом она отметила, что значительную долю в себестоимости продукции занимает транспортная составляющая и затраты на обеспечение качества сервиса.

Справка УНИАН. Компания «Небесна криниця» создана в 2001 году и занимается доставкой питьевой бутылированной воды в офисы и дома.