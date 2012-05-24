Адвокаты и жены «васильковских террористов» считают незаконными решения судьи и будут их обжаловать

Киев. 24 мая. УНИАН. Адвокаты и жены «васильковских террористов» считают незаконными решения судьи по этому делу и готовят обращение в Европейский суд по правам человека.

Об этом они сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Жена одного из подсудимых Христина Бевз сообщила, что судья отстранил от участия в деле двух адвокатов - Дмитрия Лошакова и Оксану Мельник. Он также удалил из зала суда до конца судебного процесса одного из подсудимых Игоря Мосийчука.

«22 мая этого года судья Юрий Бурбела перешел грань между правосудием и судейским беспределом, поскольку он принял решение отстранить от участия в деле двух защитников, а также лишить И.Мосийчука возможности принимать участие в судебном заседании до конца судебного заседания. То есть И.Мосийчук, по решению судьи, не сможет защищаться», - сказал адвокат подсудимых Дмитрий Лошаков.

По его словам, судья объяснил свое решение тем, что защитники и подсудимые мешают ему вести процесс, указав на то, что они нарушают порядок судебного рассмотрения, исполняя Государственный гимн Украины.

«Кроме того, отстраняя защитников от участия в деле, судья также сказал, что защитники подают многочисленные ходатайства, возражения на действии судьи, заявляют ему отводы, которые он считает необоснованными. Однако именно в этом и состоит работа защитников, они не только имеют право, но и обязаны обращать внимание судьи на нарушения закона, на необходимость соблюдения процедуры, прав подсудимых», - сказал адвокат.

Д.Лошаков также сообщил, что в ходатайствах адвокаты фиксировали грубые нарушения закона со стороны судьи, в частности, он не сообщал должным образом подсудимым о предварительном рассмотрении дела, незаконно применял к свидетелям меры безопасности, хотя никакой угрозы жизни и здоровью им и их семьям не было. Адвокат также считает незаконным решение судьи о закрытом рассмотрении дела, поскольку таким решениям он скрыл процесс от общественности и прессы.

Кроме того, по словам Д.Лошакова, судья не реагировал на заявления свидетелей о том, что по отношению к ним были совершены сотрудниками СБУ должностные преступления, а именно: давление на свидетелей, запугивание, фальшивые доказательств.

«Мы будем подавать на указанные решения апелляцию, обращаться в Европейский суд, обращаться с жалобами на судью в квалификационную комиссию судей», - сказал Д.Лошаков.

По словам адвоката, судья удалил из зала суда до конца судебного процесса И.Мосийчука, поскольку тот нарушал порядок в зале, в частности, требуя возможности дать показания. «По закону, подсудимый имеет право сделать это в любой момент судебного заседания», - добавил он.

Х.Бевз в свою очередь подчеркнула, что своим постановлением судья фактически лишает подсудимых права на защиту. «Без помощи наших адвокатов, которые являются квалифицированными специалистами, наши силы слабеют и мы теряем в защите, нам будет еще труднее добиться справедливости в суде», - сказала она.

Жена еще одного подсудимого Анна Мосийчук считает, что СБУ «примитивно» сфальсифицировала дело так называемых «васильковских террористов». «Сначала судья закрыл судебные заседания, лишив нас, жен, возможности видеть своих мужей. Сразу скажу, что это была месть за акцию протеста, устроенную возле Киево-Святошинского суда», - сказала она.

Как сообщалось, 22 августа 2011 года в Василькове Киевской области сотрудники СБУ изъяли будто бы взрывное устройство. Как заявляют адвокаты, это происходило с серьезными нарушениями мер безопасности: люди из помещения эвакуированные не были, а специалист-взрывотехник выносил устройство без защитного костюма, только в латексных перчатках. После этого сотрудники СБУ задержали 5 человек. Утром на следующий день всех отпустили.

23 августа Управление СБУ в Киевской области по факту возбудила уголовное дело. Вечером в тот же день сотрудники СБУ задержали отпущенных накануне депутата Васильковского горсовета С.Бевза и помощника депутата В.Шпару. 24 августа задержали еще одного депутата горсовета И.Мосийчука.

В отношении всех троих было возбуждено уголовное дело по подготовке теракта, а именно: подрыв памятника Ленину в городе Борисполь Киевской области. Сам памятник на тот момент уже был демонтирован по решению Бориспольского горсовета.

26 августа всех троих задержанных Соломенский райсуд Киева арестовал на 2 месяца. 18 октября срок содержания под стражей на время следствия продлили до 4 месяцев.

Во время следствия двое свидетелей Алексей Чернега и Юрий Бойко заявили о давлении и пытках со стороны сотрудников СБУ с целью получения необходимых показаний против арестованных. Свидетели отказались от своих неправдивых свидетельств, поскольку они были получены запрещенными УПК методами. В январе 2012 года телеканал ТВi подготовил сюжет, в котором фигурирует отснятый скрытой камерой разговор оперуполномоченного СБУ Дмитрия Ермаковича и свидетеля Ю.Бойко. Сотрудник спецслужбы оказывал давление на свидетеля, чтобы тот сменил показания и снова свидетельствовал против арестованных.

С 16 декабря 2011 года дело находится на рассмотрении Киево-Святошинского райсуда Киевской области. Со времени задержания подсудимые И.Мосийчук, С.Бевз и В.Шпара находятся под арестом в Лукьяновском СИЗО.