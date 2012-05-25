31 мая в Киеве состоится благотворительный бал для сбора средств на лечение больного раком 4-летнего мальчика

Киев. 25 мая УНИАН. 31 мая в Киеве проведут благотворительный светский бал-раут «Даря надежду – подари жизнь!» по случаю Дня защиты детей, собранные на нем средства передадут родителям больного раком 4-летнего мальчика для лечения ребенка.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель организационного комитета бала-раута Юлия Павленко.

Мероприятие пройдет в Национальной филармонии Украины и начнется в 14.00. На бал приглашены известные артисты, деятели, а также политики, дипломаты и бизнесмены.

Свою поддержку благотворительному мероприятию оказывает Министерство культуры Украины, Центр культуры и истории Древней Руси “Парк Киевская Русь” и продюсерский центр “Space Media”.

Как отметила Ю.Павленко, первыми из отечественных звезд, которые сразу согласились поддержать своим участием бал-раут, стали заслуженная артистка Украины Екатерина Бужинская и певец Владимир Ткаченко. Согласились поддержать мероприятие также несколько отечественных телеканалов, которые обеспечат участие в концерте бала “своих” исполнителей.

В свою очередь директор проекта Виктория Лавриненко сообщила, что также согласились прийти на бал известная телеведущая Маша Ефросинина и Владимир Зеленский, продюсеры и финалисты проекта “Х-фактор”.

Она сообщила, что бал будет включать в себя аукцион, а лоты – это работы художников, которые сегодня всемирно известны и выставки которых проходят и у нас в Лавре, и за границей на известных международных выставках.

По словам В.Лавриненко, аукцион будет основным моментом бала, но будут собираться также и благотворительные пожертвования.

Вход на бал будет исключительно по VIP-приглашениям. “Мероприятие будет закрытого типа, поэтому билеты в кассах распространяться не будут”, - подчеркнула она.

Директор проекта отметила вклад в это мероприятие Парка Киевская Русь и поблагодарила его президента Владимира Янченко: “Наверное без его участия не состоялось бы это мероприятие и не состоялся бы бал”.

Отдельно она поблагодарила Национальную филармонию, которая бесплатно предоставит свое помещение для проведения благотворительного бала. В.Лавриненко сказала, что поиск помещения был одним из самых сложных моментов организации мероприятия. “Около двух месяцев никто не соглашался предоставить помещение. Некоторые соглашались предоставить за большую сумму средств. Но это же благотворительная акция и если бы у нас были такие большие средства, чтобы мы могли заплатить за аренду, нам бы тогда не было смысла организовывать благотворительный бал, мы бы просто передали эти средства мальчику... Филармония сделала для нас большое дело”, - объяснила директор проекта.

По информации организаторов мероприятия, больной мальчик сейчас лечится в Охматдете. Он из малообеспеченной семьи, которая проживает в Днепропетровске. По словам врачей, есть все шансы спасти ребенка, если будет достаточно средств на терапию. Необходимо 200 тыс. грн, чтобы провести лечение в Украине и это минимальная стоимость, отметила В.Лавриненко. За границей аналогичное лечение будет стоить, по ее словам, значительно дороже - около 100 тыс. евро – поэтому этот вариант не рассматривается.