Определены победители шестого Всеукраинского конкурса научных работ среди студентов 2012 года

Киев. 25 мая. УНИАН. Определены победители 6-го Всеукраинского конкурса научных работ среди студентов 2012 года.

Победителей конкурса объявил на пресс-конференции в УНИАН председатель организационного комитета конкурса, генеральный секретарь Национальной конфедерации профсоюзов Украины Петр Петриченко.

В частности он сообщил, что в шестом Всеукраинском конкурсе научных работ среди студенческой молодежи приняли участие студенты из 58 высших учебных заведений со всех регионов Украины. Жюри конкурса отобрало 50 лучших работ и приняло решение опубликовать их в специальном сборнике. 15 лучших работ признаны лауреатами конкурса.

Победителями в номинации «Лучшее высшее учебное заведение Украины 2012 года» стали Буковинский государственный финансово-экономический университет, Таврийский государственный агротехнологический университет, Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Туган-Барановского. По словам П.Петриченко, студенты этих вузов приняли наиболее активное участие в конкурсе.

“Деятельность этих высших учебных заведений заслуживает высшей оценки, а их работа по подготовке и воспитанию научных талантов среди студентов является весомым вкладом в построение нашего государства. Мы искренне поздравляем студентов и руководителей высших учебных заведений, ставших победителями шестого Всеукраинского конкурса на лучшую научную работу среди студенческой молодежи”, - сказал П.Петриченко.

Он пожелал участникам конкурса дальнейшего вдохновения, самых высоких достижений, крепкого здоровья, счастья, успехов в учебе и больших творческих побед. Также во время церемонии студенты-победители конкурса получили «Сборник лучших работ» и дипломы.

“Научный уровень и авторитет этих конкурсов все время растет. Идет обогащение новыми научными идеями, новыми подходами к решению проблем. Конкурсы стали плацдармом пробы сил студентов, выявлением талантливой молодежи и играют значительную роль в формировании молодого интеллекта украинской нации. В этих конкурсах молодежь проявляет свои лучшие качества потенциальных научных работников, уровень отдельных работ достаточно высокий”, - отметил П.Петриченко.

6-й Всеукраинской конкурс научных работ среди студентов 2012 года проходил при содействии и поддержке Всеукраинского профсоюза работников науки, производства и финансов. За время проведения конкурсов в них приняло участие свыше 1600 студентов, 376 из них стали победителями.