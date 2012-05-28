5-17 июня в Музее Кавалеридзе пройдет выставка «Логика Мифа»

Музей-мастерская им. И.П. Кавалеридзе, при поддержке Министерства культуры Украины, приглашает на выставку «Логика Мифа» (живопись, графика, анимация, кукла), которая представляет живопись и графику художника Андрея Коцяка и художественные куклы украинских мастеров.

Андрей Коцяк – художник с интересной и многообразной творческой биографией. Имея базовое образование художника декоративно-прикладного искусства, осваивал живопись, графику, скульптуру, керамику и другие ремесленные техники. Высшее учебное заведение закончил по специальности «Дизайн».

В стилистике автора присутствуют этнические мотивы, театральные гротески, композиционная «магия» орнамента, а главное – философский подход к каждому сюжету и персонажу. Каждая из работ выходит за рамки лишь эстетичного объекта, а является произведением.

Одним из арт-объектов экспозиции будет мультипликационный фильм, анимация которого сделана на основе 26 картин Коцяка, созданных на протяжении последних пяти лет (часть из них вы сможете увидеть на выставке). Длительность фильма 5 мин. Премьерный показ и авторская презентация состоится 8 июня во время встречи с автором, которая будет проходить с 14.00 до 18.00 часов. Дополнительные встречи с автором по предварительной договоренности (тел.: (068) 703-03-19).

Авторская художественная кукла является частью этой экспозиции. Как вид искусства она зародилась относительно недавно, в Украине получает распространение не больше 15 лет, но развивается стремительно и уверенно. За последнее время количество украинских мастеров значительно выросло, наши талантливые кукольники принимают участие в международных специализированных выставках в России, странах СНГ и Европы, где отмечаются наградами. Современная декоративная кукла, которую в Америке называют фигуративным искусством, вызывает незаурядный интерес в культурной среде, ведь совмещает в себе неограниченное количество техник и средств для творчества. На выставке можно увидеть работы, выполненные из текстиля, дерева, фарфора и современных видов полимерных пластиков в разнообразных техниках и стилях. Каждая кукла является уникальной, выполненная в единственном экземпляре и является предметом коллекционирования.

В трех залах музея куклы разделены по тематике: этнические человеческие образы, этнические фантазийные образы (звери, птицы и др.) и зал с интерьерными куклами на произвольную тему.

Здесь можно увидеть живописные и яркие авторские куклы из текстиля, вышитые собственноручно и расшитые бисером, от Оксаны Цюпы - по специальности профессионального художника по костюму, которая закончила Киевский технологический институт легкой промышленности, работала на киностудии имени Александра Довженко и в театральных постановках;

«трипольские терракотовые куклы» от Роксаны Рубис, талантливой мастерицы и искусствоведа, выполненные из текстиля в авторской стилизации - фантастическое сочетание старинного образа куклы с современными технологиями игрушки Тедди (подвижные части на соединениях шплинтов);

подвижные фарфоровые куклы с музыкальными механизмами, которые украшаюсь частные коллекции в Лондоне, Чехии, Москве, Санки-Петербурге и многих других городах мира, от Елены Коростылевой – известного за пределами Украины мастера, профессионального керамиста, победительницы международных конкурсов;

и много других интересных, достойных внимания и увлечения произведений.

В выставке принимают участие около 20 мастеров. Наиболее интересно услышать о куклах именно от них, поэтому каждый день посетители будут иметь возможность общения с авторами в залах музея. Узнать о графике присутствия мастеров на выставке или пригласить кого-то из них на определенное время можно через координатора кукольной части проекта - Тамару Пивнюк.

Куратор выставки: Руслан Пушкаш

Тел.: (044) 416-03-89, 425-33-97

Адрес музея-мастерской им. И. П .Кавалеридзе: Киев, Андреевский спуск, 21.

Для посетителей выставка будет открыта:

С 5 по 17 июня, 11.00 – 19.00 (кроме понедельника).

Координатор кукольного проекта:

Тамара Пивнюк

Тел: (044) 360-73-49

e-mail: info@artkukla.com.ua