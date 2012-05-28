Как звезды шоу-бизнеса зарабатывают свои деньги

Компания MMCIS выпустила серию видеоинтервью, в которых звезды украинского шоу-бизнеса делятся секретами своего финансового успеха.

В серию вошли ролики с Игорем Кондратюком, Юрием Горбуновым, Анной и Ангелиной Завальскими, Кузьмой Скрябиным, Борисом Барским, Анной Бессоновой, Евгением Сморигиным, Василием Бондарчуком, Валерием Харчишиным, Машей Собко, Alyosha и Дядей Жорой. На видео звезды рассказывают, почему они доверяют свои сбережения именно финансовой компании MMCIS.

«Я человек, который привык всесторонне анализировать ситуацию перед принятием решения, — рассказал член звездного жюри популярных шоу «X-фактор» и «Україна має талант» Игорь Кондратюк. — И когда возник вопрос, куда вложить накопленные деньги, я остановил свой выбор на MMCIS. Это случилось два года назад, и с тех пор моя сумма удвоилась. Работа с MMCIS позволяет расслабиться по поводу финансов и думать о других важных вещах».

По словам директора украинского представительства MMCIS Дианы Сущенко, задачей интервью со звездными инвесторами было показать, что знаменитости — это обычные люди, которые тоже думают о будущем и о финансовых вопросах. «Зрители знают знаменитостей только по их сценическим образам, по публичной жизни, — говорит Диана. — Мы же хотели показать звезд в быту. Поэтому сняли Женю Сморигина из команды КВН «ЧП Минск» дома, в банном халате, а вокалиста группы «Друга рiка» Валерия Харчишина — во время занятий в тренажерном зале».

Комфортная обстановка настроила звезд на откровенность. Гимнастка Анна Бессонова рассказала, что с компанией MMCIS сотрудничает недавно, но результатом довольна. Анна выросла в спортивной семье и знает цену деньгам, а MMCIS позволяет регулярно получать доход от сбережений.

Народный артист Украины, актер театра «Маски-шоу» Борис Барский поделился своей проверенной приметой: если в компании ему нравятся люди, значит сотрудничество будет успешным. «Когда я впервые пришел в офис MMCIS, то увидел только приятные открытые лица и решил, что деньги нужно вкладывать именно в эту компанию», — признался Борис.