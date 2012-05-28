Тимошенко и «Батькивщина» в апреле стали лидерами внимания всех украинских СМИ - исследование

Киев. 28 мая. УНИАН. Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и ее партия "Батькивщина" в апреле стали лидерами внимания всех отечественных СМИ.

Такие выводы экспертов мониторинговой лаборатории «Комитет «Равенство возможностей» обнародовал сегодня на пресс-конференции в УНИАН ее председатель Александр Чекмышев.

По его словам, в частности, на телевидении, в отличие от Ю.Тимошенко и партии "Батькивщина", на протяжении апреля информации о Партии регионов было подано в 8-10 раз меньше, а остальные политические силы вспоминались еще скромнее.

По словам А.Чекмышева, как свидетельствуют результаты мониторинга, в печатных СМИ также наиболее активно освещались события вокруг экс-премьера.

"Большинство изданий непосредственно не использовали оценочных суждений, прибегая к комментариям экспертов, которые подбираются в соответствии с симпатиями и позицией издания", - констатировал А.Чекмышев.

Вместе с тем, сказал он, в интернет-изданиях деятельность "Батькивщины" и Партии регионов была представлена более активно, что было обусловлено значительным количеством информационных поводов, комментариями экспертов и представителей этих политических сил.

Как сообщил А.Чекмышев, что во время избирательной кампании Комитет «Равенство возможностей» будет проводить ежедневный мониторинг общенациональных и региональных радио- и телеканалов, печатных и Интернет-СМИ, чтобы установить: имели ли участники избирательной гонки равный доступ к СМИ; был ли у избирателей свободный доступ к информации о кандидатах и их программах; обеспечили ли украинские СМИ уровень качественного информирования, достаточный для осознанного выбора граждан; по каким темам вспоминались те или иные политические представители; в какой пропорции был представлен их спикерский рейтинг.