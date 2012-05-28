На Европейской площади в Киеве 3 июня состоится гала-представление международного фестиваля "Сходи до неба"

Киев, 28 мая. УНИАН. На Европейской площади в Киеве 3 июня в 20.00 состоится гала-представление международного фестиваля "Сходи до неба", в котором примут участие солисты и музыканты, родившиеся в Украине и получившие мировое признание.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор фестиваля Владимир Симонов.

"Мы представляем мастеров высшего мирового уровня, которые получили известность за пределами Украины", - сказал В.Симонов.

Директор фестиваля уточнил, что это уже четвертый фестиваль. "Первый фестиваль состоялся в 1997 году. Его открывал великий украинский тенор Анатолий Соловьяненко. В 2010 году фестиваль был посвящен высокой моде, а в 2011 году под эгидой фестиваля состоялся всеукраинский тур звезды мировой оперной сцены Дмитрия Хворостовского", - отметил он.

Музыкальный директор фестиваля Оксана Мурга сообщила, что в этом году на сцене фестиваля выступят бас Анатолий Кочерга (Нью-Йоркская Метрополитен-опера), скрипач-виртуоз Василь Попадюк, пианист и композитор Дмитрий Найдич, балерина Елена Филипьева, тенор Юрий Годо.

"Все представление будет сопровождать национальный симфонический оркестр Украины под управлением Владимира Сиренко", - добавила она.

В свою очередь, А.Кочерга отметил, что в программе будут представлены классические оперные арии и украинские народные песни в исполнении а капелла. "На концерте будет много сюрпризов, о которых еще рано говорить. Могу лишь отметить, что у меня будет три выхода на сцену", - сказал он.