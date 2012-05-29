Киев. 29 мая. УНИАН. В Киеве состоялась презентация немецкоязычного издания "Азбука моей страны Украины", созданной в рамках гражданской инициативы и основанной на произведениях детей.

Издание было представлено сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Это первое в мире издание, которое рассказывает в таком формате об отдельном государстве. И это первое издание, написанное не творческими людьми, а детьми. "Азбука моей страны" является первым шагом в реализации международного проекта — украинские дети предлагают детям других стран создавать такие азбуки об их странах. И таким образом, организовать эстафету мира", - сказал автор проекта, директор издательства "Информ Украина" Александр Помыткин.

По его словам, в написании произведений для книги принимали участие школьники из разных регионов Украины. "Мы вышли пока на тираж в одну тысячу экземпляров. Но мы эту книгу издавали за собственные средства", - отметил он.

А.Помыткин напомнил, что в 2009 году также по гражданской инициативе была издана "Азбука моей страны Украины" на украинском языке. "В немецкоязычном издании представлены новые детские произведения, благодаря которым дети других стран могут представить, какой страной является Украина", - объяснил издатель.

"Этот проект очень важный. Потому что именно благодаря нему можно представить Украину на новом уровне, это может улучшить имидж Украины, ее достижения. Я думаю, что сейчас на нас ложится очень большая ответственность - рассказать своим ровесникам о нашей стране", - сказала в свою очередь одна из победительниц проекта, автор одного из произведений, ученица 9-го класса Скандинавской гимназии Киева Ани Гаган.

Еще одна победительница проекта, ученица 5-го класса школы № 8 города Самбир Львовской области Оксана Зремляк считает, что такие книги должны издаваться не только на немецком, но и на других иностранных языках. "Писать сочинение было очень ответственным делом, ведь книги пишут взрослые люди и писатели, а здесь нам выпал случай написать не просто сочинение, а целую книжку о нашей Украине. Когда я писала сочинение, я представляла ребенка из другой страны, которому я вроде бы рассказываю о своем государстве. Я старалась использовать такие слова, чтобы он меня понял и полюбил мою страну так, как люблю ее я", - сказала она.