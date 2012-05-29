Банкиры заявляют о готовности бороться с мошенничеством в период Евро-2012

Киев. 29 мая. УНИАН. Украинские банкиры заявляют о готовности бороться с мошенничеством в период проведения чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), председатель правления «Укрсоцбанка» Борис Тимонькин, наряду с подготовкой спортивных арен, развитием транспортной и отельной инфраструктуры, к Евро-2012 готовились и украинские банки.

Так, по словам банкира, практически все банки на период проведения чемпионата установили плавающий, более продолжительный, график работы своих отделений, и провели тренинги для персонала, который непосредственно работает с клиентом.

Что касается банкоматной сети, то, как отметил Б.Тимонькин, банкоматов в городах, принимающих чемпионат, более чем достаточно, при этом практически во всех банкоматах присутствует англоязычное меню и предусмотрена возможность осуществления операций с чип-картами.

По словам Б.Тимонькина, не будет проблем и с наполнением банкоматов наличностью.

«Все банки приняли те или иные меры по более частой инкассации», - сообщил банкир.

В то же время он отметил, что банкам так и не удалось установить банкоматы на территории стадионов, на которых будут проходить матчи Евро-2012, а также установить автоматы по продаже сувенирных монет.

В свою очередь, председатель Комитета НАБУ по банковской инфраструктуре и платежным системам Юрий Яременко отметил, что наряду с подготовкой персонала, отделений, сетей банкоматов и терминалов, банки готовились и к возможным случаям мошенничества в период Евро-2012. При этом, если от возможных проявлений вандализма банки уберечься не могут, то в борьбе с киберпреступниками все же приняли ряд мер.

«Мы все понимаем, что к нам приедут не только сливки общества, - отметил Ю.Яременко. - Мы не можем себя, конечно, оградить от вандализма, скорее всего, такие проявления будут, но это часть этой субкультуры, поэтому мы реально не можем этому препятствовать. Будем быстро реагировать, будем решать эти проблемы по мере поступления».

При этом Ю.Яременко сообщил, что банки уже долгое время сотрудничают с Министерством внутренних дел, в частности, с Управлением по борьбе с киберпреступностью. Также в данном процессе принимает активное участие Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем (ЕМА).

Как сообщила руководитель Форума безопасности расчетов и операций платежными картами Ассоциации ЕМА Олеся Данильченко, банки имеют возможность в режиме on-line обмениваться информацией о случаях мошенничества с платежными картами, что в значительной степени повышает уровень безопасности таких операций.

«Каждый банк, выявив угрозу, размещает сообщение, которое получают остальные участники обмена, они могут оперативно отреагировать, выполнив превентивные меры по блокировке, перевыпуску карты, то есть все, что касается каких-либо угроз мошенническому использованию карты», - сообщила О.Данильченко.

Бороться с киберпреступниками готовы и непосредственно органы МВД. Так, заместитель начальника Управления по борьбе с киберпреступностью МВД Украины Леонид Тимченко сообщил, что с февраля текущего года в каждом регионе страны работает специальное подразделение для борьбы с подобного рода преступлениями.

«На сегодня, и не только на период проведения чемпионата Евро-2012 на территории Украины, в региональных подразделениях есть оперативные сотрудники, которые готовы 24 часа в сутки оперативно реагировать на выявленные случаи мошенничества, случаи установки скимминговых устройств (скимминг - незаконное считывание информации с платежной карты — УНИАН), или использование поддельных платежных карт», - отметил Л.Тимченко.

Он сообщил, что впервые скимминговое устройство было выявлено в Украине в 2007 году, при этом в последующие годы количество случаев скимминга стабильно увеличивалось. В целом увеличение количества киберпреступлений напрямую зависит от развития Интернета.

«Тенденция идет исключительно к увеличению, но я могу сказать, что 2011 год это, наверное, был пик киберпреступности, и я думаю, что 2012 год вряд ли будет сильно отличаться», - говорит Л.Тимченко.

Он сообщил, что, по данным ЕМА, в 2011 году было выявлено 45 скимминговых устройств или следов от их установки, при этом с начала 2012 года таких устройств выявлено уже 26.

Как сообщил Л.Тимченко, законодательством Украины за подобного рода преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

В то же время О.Данильченко отметила, что увеличение количества случаев скимминга может объясняться не только развитием киберпреступности, но и тем фактом, что банки наладили достаточно эффективную систему выявления таких случаев и, соответственно, теперь фиксируется больше фактов мошенничества.

В целом, по словам О.Данильченко, чтобы не стать жертвой кибермошенников, достаточно выполнять три простых правила — не передавать платежную карту третьим лицам, не разглашать PIN-код и постоянно контролировать объем средств на карте, оформив в банке sms-информирование изменения баланса счета.