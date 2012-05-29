ГПУ просит прокуратуру Донецкой области проверить материалы относительно причастности сына Щербаня к убийству - Москаль

Киев. 29 мая. УНИАН. Генеральная прокуратура Украины просит прокуратуру Донецкой области проверить материалы относительно причастности сына Евгения Щербаня Руслана к убийству жителя Донецка Дроздова 18 февраля этого года во время браконьерства.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил народный депутат Украины Геннадий Москаль.

"Сегодня я получил от Генеральной прокуратуры ответ на свое обращение. Все материалы направлены для проверки прокурору Донецкой области", - сообщил Г.Москаль.

По его словам, в его распоряжении есть копии протоколов следственных действий, которые были составлены 18 февраля сразу по прибытии правоохранительных органов на место происшествия возле села Сидорово Славянского района Донецкой области. "Эти протоколы подписали начальник милиции, начальник следственного отдела, первый заместитель начальника городского отдела, эксперты-криминалисты, следователь, работник уголовного розыска и прокурор. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.115 Уголовного кодекса по факту убийства из хулиганских побуждений", - уточнил он.

Однако, отметил Г.Москаль, сейчас дело переквалифицировано с п. 7 ч. 2 ст. 115 УКУ на ч. 1 ст 119 - убийство по неосторожности. И уже оружие почему-то оказалось в руках водителя Новикова, которого обвиняют в убийстве. В отношении него избрана мера пресечения - подписка о невыезде", - уточнил депутат. По его словам, во время расследования этого дела появился документ, согласно которому оружие было перерегистрировано "предыдущим числом" с Р.Щербаня на его водителя. "Господин Щербань сейчас проходит по делу в качестве свидетеля. Если это дело будет иметь большую огласку, то будет направлено в суд, и Новиков получит два года условно за убийство по неосторожности", - сообщил Г.Москаль.

"По-видимому, у господина Щербаня были очень весомые обстоятельства, чтобы сделать заявление о причастности госпожи Тимошенко к убийству его отца", - предположил депутат.

Как сообщал УНИАН, 18 мая с.г. министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко отказался комментировать журналистам в Донецке заявление народного депутата Г.Москаля о возможной причастности Р.Щербаня к убийству.

Перед этим Г.Москаль сообщил, что «Р.Щербаня заставили обвинить экс-премьера Юлию Тимошенко в убийстве отца в обмен на избежание ответственности за преступление. «18 февраля этого года возле села Сидорово Славянского района Донецкой области был найден труп 26-летнего жителя Донецка Дроздова». «Смерть наступила в результате огнестрельного ранения в грудь. От сотрудников МВД, которым можно доверять, мне стало известно, что убийство Дроздова в лесу во время охоты совершил Р.Щербань (сын убитого в 1996 г. народного депутата Евгения Щербаня) со своим товарищем», - цитировало сообщение пресс-службы Г.Москаля «Зеркало недели. Украина».

«Министерство внутренних дел полностью скрыло этот случай от общественности, тщательным образом контролирует, чтобы никакая информация не попала в СМИ, и пытается сфальсифицировать уголовное дело», - заявил Г.Москаль и сообщил, что «вину за убийство планируется возложить на водителя Щербаня-младшего - Новикова, который уже согласился на это (информация из неофициальных источников) за большое вознаграждение».

В то же время, по информации Donbass.ua, заместитель начальника Славянского объединенного (городского и районного) отдела милиции Юрий Щеголь заявил: «Да никто и не замалчивает от СМИ это ЧП. Действительно, такой печальный факт в феврале был документально зафиксирован. Именно факт гибели Дроздова, и именно от тяжелого огнестрельного ранения на охоте на подведомственной нам территории. Наши оперативники выезжали и тщательным образом провели сбор всего материала относительно этого чрезвычайного случая, и уголовное дело было ими возбуждено сразу же – по горячим следам». При этом Ю.Щеголь не смог прояснить дальнейшую судьбу резонансного дела, сославшись на то, что его расследование пока не завершено.

Вечером 18 мая прокуратура Донецкой области распространила такое сообщение: «Относительно убийства Дроздова Р.В. по неосторожности во время охоты. 18 февраля 2012 г. на охоте в угодьях «Маякского лесничества» Славянского района Донецкой области убит по неосторожности Дроздов Р.В. По данному факту СО Славянского МВ ГУМВД Украины в Донецкой области расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК Украины. Принятыми следственно-оперативными мерами 19.02.2012 установлена личность преступника, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. К этому времени по делу проведен ряд судебных экспертиз, которые подтверждают причастность этого лица к совершенному преступлению. Досудебное следствие по делу планируется завершить в мае текущего года. Причастность Щербаня Р.Е. к убийству Дроздова, согласно материалам досудебного следствия, не установлена».

Г.Москаль сообщил, что обратился в МВД Украины и Генпрокуратуру, чтобы получить ответы на вопросы: «По какой причине так долго разыскивали Новикова, если на момент совершения убийства он с места преступления никуда не скрывался? Является ли Новиков водителем Р.Щербаня? Был ли Р.Щербань участником этой «охоты», поскольку, по моим данным, он проходит по этому уголовному делу в качестве свидетеля? Квалифицируют ли правоохранительные органы эту «охоту» как браконьерство? Относится ли территория лесного массива, где произошло убийство, к Национальному природному парку «Святые горы»?».