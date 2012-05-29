Внесение молока в список объектов госценрегулирования негативно отразится на отрасли и приведет к сокращению производства молока — эксперты

Киев. 29 мая. УНИАН. Внесение молока в список объектов государственного ценового регулирования, что предусмотрено законопроектом №10456, который принят в первом чтении Верховной Радой 22 мая 2012 г. и предусматривает регулирование сроков расчетов переработчиков за молоко с производителями, негативно отразится на отрасли и приведет к сокращению производства молока.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент ассоциации

«Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Алекс Лисситса.

Он отметил, что указанным законопроектом предлагается, чтобы переработчики рассчитывались с производителями за молоко в течение 7 дней с момента его поставки на предприятие. Переработчики, согласно документу, также должны получать оплату от розницы за молоко в течение 7 дней с момента его поставки, но это касается только молока жидкого обработанного, которое занимает только 8% в структуре промышленной переработки молока. Таким образом, производитель вынужден будет оплатить все закупленное молоко в течение семи дней, но за ряд продуктов, таких как твердые сыры, получит оплату от розницы через 3-4 месяца. «Очевидно, что эту разницу им (переработчикам - УНИАН) нужно будет каким-то образом восполнять за счет оборотных средств кредитных учреждений. Зная, какая у нас на сегодня ситуация на рынке финансирования, особенно это касается финансирования сельского хозяйства, очевидно, что перерабатывающие хозяйства просто не выдержат этого давления. И они либо обанкротятся, либо им нужно будет перейти на более-менее теневые расчеты за эту продукцию, где не будет учитываться эта норма законопроекта, что приведет к дальнейшему снижению закупочных цен на молоко в Украине и повышению импортной составляющей на нашем рынке», - считает А.Лисситса.

Он отметил, что если такая норма вводится, то она должна касаться всех звенье цепочки, в том числе розницы.

Представитель молочного комитета Европейской Бизнес Ассоциации Ренато Рушчик отметил, что принятие данного законопроекта приведет к снижению производства, поскольку у переработчиков не будет достаточно оборотных средств для того, чтобы покупать все необходимое молоко, и в этом случае для производителей закупочные цены будут снова снижаться. «И если будет такое положение, что и нашим партнерам — розничной торговле надо будет оплачивать в течение 7 дней, то они будут поднимать цены для того, чтобы как-то компенсировать это. Таким образом, реализуется на рынке самый худший, пессимистический сценарий», - заявил Р.Рушчик.

По его мнению, «лучше, чтобы этого закона не было, но если он принимается, то он должен включать все составляющие части, к которым будет одинаковое отношение. Но результат принятия такого закона будет негативным для всех — для производителей, переработчиков и розничной торговли», - подчеркнул представитель Европейской Бизнес Ассоциации.

Как сообщил А.Лисситса, общественные организации планируют обратиться к Верховной Раде, к председателю ВР и комитету по вопросам аграрной политики и продовольствия с просьбой или отклонить данный законопроект во втором чтении, или внести необходимые изменения, чтобы вся цепочка рассчитывалась на протяжении одного и того же периода. «Мы уже подготовили обращения, и сегодня-завтра они будут отправлены в Верховную Раду. В первую очередь мы настаиваем на том, чтобы отменили (данный законопроект - УНИАН), а в случае если не будет возможности отменить, то чтобы приняли на всю цепочку одинаковый период времени», - сказал он.