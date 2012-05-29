Отсутствие закона о паспортах является препятствием для визовой либерализации - эксперты

Киев. 29 мая. УНИАН. Отложение принятия закона о документах, которые идентифицируют личность, угрожает выполнению первой фазы Плана действий по визовой либерализации до конца 2012 года.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявила руководитель проектов общественной инициативы “Европа без барьеров” Марьяна Кузьо.

“Именно отсутствие этого закона является преградой на пути для перехода Украины ко второй имплементационной фазе”, - сказала она. М.Кузьо напомнила, что в парламенте было зарегистрировано 3 законопроекта, однако в повестку дня был включен только один законопроект. В то же время М.Кузьо отметила, что 22 мая этого года по настоянию лидера фракции Партии регионов Александра Ефремова рассмотрение соответствующего законопроекта было отложено.

В свою очередь научный директор Института Евроатлантического сотрудничества Александр Сушко отметил, что законопроект “О документах Украины, которые удостоверяют личность, дающих право на въезд в Украину и выезд из Украины”, который парламент должен рассмотреть, является лучше предыдущих инициатив. В то же время, отметил он, все заверения властей, что вопрос с паспортами будет решен очень скоро оказались иллюзией. А.Сушко считает, что помехой этому стали бизнес-интересы ряда групп, приближенных к власти, которые заинтересованы в выпуске идентификационных документов. “Поэтому и продолжалась борьба за то, кто и как будет выполнять эти заказы”, - сказал А.Сушко. Эксперт напомнил, что именно из-за этого в прошлом году и был ветирован законопроект о биометрических паспортах, который носил лоббистский характер. По словам А.Сушко, если соответствующий закон о паспортах не будет принят до конца этой сессии, то во время избирательной кампании он тем более никому не будет нужен.

Позитивом законопроекта А.Сушко назвал отказ от двух параллельных паспортных систем - внутренних и загранпаспортов.

В свою очередь заместитель председателя правления Центра политико-правовых реформ Виктор Тимощук считает, что законопроект нуждается в существенной доработке, которую можно было бы осуществить во время его доработки между первым и вторым чтением. В частности, сказал он, нужно внести положение, которое регулирует внесение сведений о местожительстве лица с тем, чтобы граждане не были вынуждены регулярно обращаться в органы власти за справками по этому поводу. В.Тимощук также отметил, что стоит уточнить полномочия органов, которые выдают документы, удостоверяющие личность, и предоставить больше прав органам местного самоуправления.