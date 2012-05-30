Общественные деятели, писатели, музыканты и журналисты инициируют создание Комитета защиты украинского языка

Киев. 30 мая. УНИАН. Украинские общественные деятели, писатели, музыканты и журналисты инициируют создание «Комитета по защите украинского языка».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил народный депутат, председатель художественного объединения “Остання барикада” Олесь Доний.

Он подчеркнул, что большой круг журналистов, писателей, музыкантов, общественных деятелей обеспокоены положением дел в языковой сфере и поэтому выступили с рядом инициатив, направленных на борьбу против попыток власти сузить применение украинского языка в государстве, среди них инициатива по созданию комитета.

Говоря о внесенном на рассмотрение парламента законопроекте «Об основах государственной языковой политики», инициаторами которого являются народные депутаты от Партии регионов Сергей Кивалов и Вадим Колесниченко, О.Доний высказал мнение, что это было сделано умышленно, чтобы таким образом отвлечь внимание общества от провалов социальной политики власти.

«Языковая карта вброшена специально, чтобы отвлечь внимание, потому что социальная политика нынешней власти – она провалилась. И они хотят опять сцементировать свой пророссийский электорат перед выборами, чтобы они забыли, что у них (у власти – УНИАН) провальная социальная политика», - сказал депутат.

Присутствующие на пресс-конференции народная артистка Украины Нина Матвиенко, генеральный продюсер «5 канала», народный депутат Юрий Стець, писатель, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко Василий Шкляр, генеральный директор телеканала ТВi Николай Княжицкий выразили поддержку обращению общественных деятелей и общественных организаций к председателю Верховной Рады и народным депутатам относительно рассмотрения законопроекта «Об основах государственной языковой политики».

«Призываем вас отказаться от принятия настоящего антиконституционного документа, который противоречит национальным интересам Украины и угрожает гражданскому миру в нашем общем доме – Украине», - подчеркивается в обращении.

По убеждению подписантов, языковой законопроект С.Кивалова и В.Колесниченко "направлен на подрыв статуса украинского языка как государственного и его вытеснение из обихода во всех сферах публичной жизни в большинстве областей Украины".

Они отмечают, что большинство ключевых положений законопроекта в своей основе явно противоречат Конституции.

По их убеждению, в случае принятия и воплощения в жизнь этого законопроекта еще большие масштабы приобретут нарушения языковых прав украинцев и представителей других национальных меньшинств Украины, может начаться процесс федерализации, возникнет серьезная угроза целостности государства.

"Ни Конституция Украины, ни международно-правовые акты, которые определяют стандарты защиты прав человека, включая Рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств и Европейскую хартию региональных или миноритарных языков, не устанавливают право языкового самоопределения в сфере применения государственного языка. В практике европейских государств этот принцип также отсутствует", - сказано в письме.

По мнению общественных деятелей, законопроект является результатом "сознательных манипуляций с действующим украинским законодательством и игнорирования реального состояния распространения государственного языка на значительной территории Украины".

"Изменение границ функционирования государственного языка является изменением конституционного строя Украины, а это право, согласно части третьей статьи 5 Конституции Украины, принадлежит исключительно народу и не может быть узурпировано государством, его органом или должностными лицами", - сказано в письме.

Обращение, среди прочих, подписали исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины Иосиф Зисельс, народные депутаты О.Доний и Юрий Гнаткевич, профессора Национального университета "Киево-Могилянская академия" Лариса Масенко и Владимир Василенко, старший научный сотрудник Института украинского языка НАН Украины Оксана Данилевская, поэтесса, активистка национального и правозащитного движения Ирина Стасив-Калинец, поэт, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Игорь Калинец.

Также они объявили о поддержке общественных акций против русификации, которые состоятся 5 июня возле Верховной Рады, и презентовали социальные видеоролики от общественных деятелей, художников и журналистов в защиту украинского языка.