К Евро-2012 около 600 украинских врачей прошли обучение английскому языку

Киев. 30 мая. УНИАН. К Евро-2012 около 600 украинских врачей государственных медицинских учреждений прошли обучение английскому языку.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН глава благотоворительного фонда "Благо" Родион Бутко, подводя итоги проекта фонда Open Healthcare English 2012.

По его словам, проект длился с 1 сентября 2011 года до 20 мая 2012 года и был одобрен международными экспертами, Министерством здравоохранения Украины, профильными управлениями городских и областных госадминистраций.

Р.Бутко отметил, что желание обучаться английскому языку высказала тысяча медиков из Киева и Донецка, но дипломы получили только около 600.

«Программа по-своему уникальна, подобных экспериментов еще не проводили благотворительные фонды. 13 больниц Киева и три больницы Донецка были задействованы в обучающей программе», - сообщил Р.Бутко.

Он также отметил, что во время реализации проекта стали поступать запросы и от других бюджетных организаций, которые задействованы в подготовке к чемпионату, в частности от пограничников Донецкого аеропорта. За полтора месяца практику прошли около 100 пограничников.

По словам Р.Бутко, на реализацию проекта было выделено около 3 млн грн.

Директор Департамента УЕФА по связям с органами государственной власти Андреас Шер отметил, что организация соответствующего уровня медицинского обслуживания во время чемпионата подразумевает также возможность медицинского персонала общаться с гостями и болельщиками на английском языке.

«Мы должны создать комфорт для гостей и болельщиков и, естественно, это включает общение и возможность пояснить ситуацию. Поэтому такая программа имеет большое значение», - сказал он.

«Думаю, что у медицинского персонала, который прошел эту программу, будет возможность применить свои знания и навыки. Очень надеюсь, что речь будет идти о предоставлении первой медицинской помощи, что не будет много случаев госпитализации, но, тем не менее, мы должны быть готовы к разным сценариям. Теперь я уверен в том, что мы сможем предоставить высокий уровень услуг для иностранных болельщиков», - добавил А.Шер.