Минкурортов Крыма планирует ввести категоризацию крымских пляжей

Киев. 31 мая. УНИАН. Министерство курортов и туризма Автономной Республики Крым намерено ввести категоризацию крымских пляжей.

Об этом на пресс-конференции в агентстве УНИАН сообщил министр курортов и туризма АР Крым Александр Лиев.

«Учитывая, что у нас самая большая концентрация пляжей на Черном море в границах одной административно-территориальной единицы, мы решили создать свою систему категоризации пляжей. Она уже разработана и утверждена», - сказал он.

По словам А.Лиева, критерии категоризации разработаны с участием ассоциации «Крым-пляж».

А. Лиев отметил, что «категоризация она будет добровольной».

«Все пляжи, которые находятся на территории Крыма, пройдут эту категоризацию, но категории получат те, кто этого захотят», - сказал он.

По словам А.Лиева, категории пляжей будут обозначаться «ракушками».

«5-ти ракушечный пляж — это пляж, где есть Wi-Fi, web-камеры, услуги водных аттракционов, кафе-баров, спортивные площадки. Пляжи 1 и 2 категории предоставляют кабины для переодевания, мусорные урны, туалеты», - сказал он.