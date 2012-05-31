Частные инвестиции в подготовку туристического сезона-2012 в Крыму выросли на 49% - до 1 млрд грн

Киев. 31 мая. УНИАН. Частные инвестиции в подготовку инфраструктуры АР Крым к началу туристического сезона в 2012 году возросли на 49%, по сравнению с 2011 годом, — до 1 млрд грн.

Об этом на пресс-конференции в агентстве УНИАН сообщил министр курортов и туризма АР Крым Александр Лиев.

«В 2011 году в подготовку инфраструктуры к курортному сезону частный бизнес вложил 670 млн грн, в курортный сезон 2012 года, в подготовку бизнес официально вложил более 1 млрд грн», - сказал он.

По словам А.Лиева, развитию инвестирования в отрасль, способствовала, в частности, трехлетняя Программа реформирования и развития санаторно-курортного и туристического комплекса республики Крым, принятая Советом министров автономии в 2011 году стоимостью 270 млн грн.

А.Лиев также отметил, что эффективность программы будет определяться не увеличением количества туристов, а ростом поступлений в бюджет от отрасли.

«Мы ожидаем увеличения от туризма не в количестве туристов, а в доходе от туризма. Мы ожидаем увеличения доли туризма в общей экономике с 6% до 15% и увеличения прямого дохода от туризма в 4 раза за три года», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, также сегодня министр курортов и туризма АР Крым сообщил журналистам, что в Крыму в сезоне 2012 года будет работать 558 пляжей, в том числе 219 бесплатных пляжей общего пользования, а также, что Министерство курортов и туризма АР Крым намерено ввести категоризацию крымских пляжей.