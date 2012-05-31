Украинские ассоциации фумигации просят власти принять меры для нормализации работы рынка агрохимикатов

Киев. 31 мая. УНИАН. Всеукраинская общественная организация «Фумигационная ассоциация» и Украинская ассоциация фумигации и защиты растений обратились к Президенту Украины Виктору Януковичу и Кабинету министров с просьбой срочно принять меря для нормализации работы рынка пестицидов, агрохимикатов и обеззараживания.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент ВОО «Фумигационная ассоциация» Тамара Подберезняк.

«Учитывая, что текущее состояние с оборотом фумигантов в Украине чрезвычайное, мы требуем немедленно принять меры для нормализации функционирования рынка пестицидов, агрохимикатов и обеззараживания (фумигантов) в Украине. Упорядочить оборот пестицидов, особенно препаратов 1 класса опасности — фумигантов, запретить несанкционированное применение фосфидов в сельскохозяйственном производстве», - говорится в обращении ассоциаций, текстом которого располагает УНИАН.

Кроме того, эксперты просят правительство немедленно укомплектовать департамент фитосанитарной безопасности Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины квалифицированными специалистами и обеспечить его деятельность.

«В этом году сохраняются нестабильные условия ведения хозяйственной деятельности в отрасли обеззараживания растительной продукции. Безнадежно устарела, а в некоторых случаях вообще отсутствует нормативно-правовая база для этого вида деятельности, непонятны условия регулирования и ограничения», - заявила Т.Подберезняк. По ее словам, требует упорядочения и лицензирование, в условиях которого имеются противоречия. Кроме того, эксперты обеспокоены несовершенством системы профессиональной подготовки и переподготовки специалистов, отсутствием аналитических исследований и оценок внутреннего рынка фумигации.

По словам Т.Подберезняк, неконтролируемый рост пестицидов достиг угрожающих масштабов, и массовые отравления людей стали практически системой.

Начальник главной государственной инспекции защиты растений Украины Александр Токарь подтвердил, что на сегодня нет качественного контроля над распространением фумигантов, в связи с чем они могут попадать в руки людям, которые не знают, как с ними обращаться, что в итоге приводит к массовым отравлениям и угрожает жизни людей. «Сегодня мы имеем случаи отравления, трагические случаи, и это связано именно с отсутствием каких бы то ни было механизмов регулирования, которые бы обязывали людей, которые принимают участие в продаже и использовании, придерживаться определенных правил», - заявил А.Токарь.

Он отметил, что инспекция инициирует изменение в законодательство — введение паспортизации и нумерации продуктов, которые используются для фумигации, чтобы отслеживать распространение и использование этого опасного химического препарата.

«Мы говорим, что не имеет права продавать лицензиат кому-либо или тому, кто не получил лицензию на выполнение деятельности по фумигации, а этого нет на сегодня. Мы настаиваем на том, чтобы ввести законодательно, чтобы продавал тот, кто имеет право лицензионно продавать, а использовал, кто получил право на использование данного высокотоксичного продукта. Тогда можно избежать этих случаев, которые есть», - отметил А.Токарь.

Он добавил, что фумиганты ввиду их высокой токсичности и не ограниченного доступа могут быть использованы в террористических целях.

По словам Т.Подберезняк, среди инструментов регулирования специалисты видят саморегулирование. «Это саморегулирование есть во всем мире... Мы теперь будем требовать от государства отдать нам функции регулирования. То есть, если нет лицензии на внутреннем рынке, мы сделаем аккредитацию и тогда, если будут такие случаи, мы будем сами обращаться в прокуратуру и т. д. К сожалению, нет альтернативы на сегодня химическому методу обеззараживания... Но там, где будут работать специалисты, угрозы не будет», - заявила Т.Подберезняк.