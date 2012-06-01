В Киеве за две недели собрано более 150 тыс. подписей в поддержку инициированного Поповым городского референдума

Киев. 1 июня. УНИАН. Гражданский форум Киева (ГФК) уже собрал 154 тыс. из необходимых 216 тыс. подписей киевлян в поддержку инициированного председателем горгосадминистрации Александром Поповым первого городского референдума.

Об этом исполнительный секретарь ГФК Марина Бурмака сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Она проинформировала, что 10 апреля 2012 года состоялось первое собрание по вопросам проведения первого столичного референдума. Члены всех инициативных групп по проведению референдума 15 мая получили удостоверения для сбора подписей в поддержку мероприятия. Согласно законодательству, для проведения референдума до 15 июня необходимо собрать подписи не менее 10% жителей столицы, имеющих право голоса, то есть 216 тыс.

Сбор подписей осуществляется двумя способами: поквартирный обход волонтеров и опрос на улицах города в специально установленных 300 палатках.

“На сегодняшний день мы можем сказать, что идея проведения референдума в Киеве довольно положительно воспринята киевлянами”, - заявила М.Бурмака.

На пресс-конференции также обнародовали вопросы, которые планируется вынести на референдум:

1. “Одобряете ли Вы обязательное включение в ежегодный бюджет г. Киева предоставление адресной материальной помощи пенсионерам и надбавок работникам бюджетной сферы столицы?”

2. “Одобряете ли Вы создание в Киеве подчиненной городской общине муниципальной милиции, которая должна обеспечивать порядок в городе и безопасность жителей?”

3. “Одобряете ли Вы базовые проектные решения нового Генерального плана развития г. Киева?”

М.Бурмака утверждает, что органы власти должны обязательно принять решение по результатам местного референдума.

“Он имеет вес закона и приобретает высшую юридическую силу. Решение местного референдума обязательно для выполнения органами исполнительной власти и местного самоуправления. Решение местного референдума не может отменить ни один представитель власти и ни одно должностное лицо”, - отметила М.Бурмака.

По ее словам, решения городского референдума не нужно “имплементировать”, подобно решениям общегосударственного референдума, то есть для его выполнения не нужно принятия соответствующего решения Киевсовета.

“На сегодняшний день никакое бюджетирование процесса сбора подписей не ведется. Вся эта продукция – брошюры, футболки для волонтеров, флажки “За первый референдум” – изготовляется за средства участников гражданского форума. Это несколько десятков общественных организаций. Бюджетные средства не выделяются”, - проинформировала исполнительный секретарь ГФК.

В то же время добавила, что финансирование организации референдума может быть определено только после определения даты его проведения, потому что проведение его финансируется из бюджета, а сбор подписей – нет. “И чтобы минимизировать расходы, обычно их проводят в тот день, когда проводятся какие-то выборы. Например, у нас будут выборы Киевсовет, выборы мэра должны быть. Потому что очень много средств, конечно, идет на организацию работы избирательных участков”, - сказала М.Бурмака, объяснив, что дату определяет Киевсовет.

М.Бурмака также добавила, что в ГФК не считают проведение референдума политическим пиаром А.Попова. “Александр Павлович действительно инициировал этот референдум, и он действительно принял участие в первом заседании инициативных групп. Но он принимал участие не как должностное лицо, а как гражданин города Киева, который проживает на определенной территории, местом работы которого является КГГА, и поэтому понятно, что он сам первый показал пример. Поэтому у нас такого впечатления – о начале политического предвыборного пиара - нет”, - подчеркнула она.

Справка УНИАН. Учредительное собрание Гражданского форума Киева состоялись 28 марта в 2012 г. Председателем форума был избран первый Президент Украины Леонид Кравчук.