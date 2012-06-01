Киев. 1 июня. УНИАН. В Киеве 4 июня состоятся гонки на яхтах “Парусный Жур-Тур”.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил командор Киевского крейсерского яхт-клуба, председатель оргкомитета соревнований Алексей Левин.

Он рассказал, что это уже второй подобный спортивный праздник, в котором организаторы приглашают принять участие журналистов в канун их профессионального праздника.

По словам А.Левина, в прошлом году в первых соревнованиях приняли участие около 15 яхт и 40 журналистов.

Как отметили организаторы, целью мероприятия является привлечь внимание к состоянию Днепра, хаотичной застройке берегов и проблемам дальнейшего развития в столице Украины водных видов спорта.

Журналисты, которые аккредитуются на это событие, войдут в экипажи крейсерских яхт и примут участие в парусных гонках. Затем состоится награждение победителей и посвящение журналистов в яхтсмены.

"Парусный Жур-Тур" является инициативой Киевского городского крейсерского яхт-клуба, Украинской Медиагруппы и Киевского Института журналистики.

Регистрация участников и распределение по экипажам начнется в 10.00 по адресу: Днепровская набережная, 12 (метро «Осокорки»).

“Киев - с древних времен традиционно парусный город, из которого вышли всемирно известные спортсмены, руководители знаменитых экспедиций братья Бирюковичи, В.Петущак, Ю.Бондарь и многие другие. Однако у киевских яхт-клубов растут проблемы – у одних с рейдерами, у других с застройщиками. Мы хотим пригласить на борт журналистов, чтобы они почувствовали себя полноправными членами экипажей, поняли, что яхтинг - это не просто спорт, а образ жизни. Поняли - и рассказали своим читателям, слушателям, зрителям, что ни один небоскреб на Днепре, ни одно строительство на берегу не стоит того, чтобы лишать людей возможности управлять стихиями. А если сейчас в столице исчезнут парусные клубы - то это будет означать конец киевского яхтинга», - цитирует А.Левина официальный сайт клуба.