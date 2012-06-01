“Украина – Вперед!” начала формирование списка на выборы путем отбора кандидатов через партийный сайт

Киев. 1 июня. УНИАН. Партия “Украина – Вперед!” начала формирование избирательного списка на парламентские выборы путем отбора кандидатов через свой сайт.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила лидер партии Наталия Королевская.

Н.Королевская заявила, что кандидатом на выборах в Верховную Раду от ее партии сможет стать любой желающий, и назвала такую процедуру отбора “формированием Народного списка”.

“Мы с 1 июня начали проект Народный список. Каждый сможет стать кандидатом и принять участие во всенародном отборе. Мы предоставим политический лифт общественным лидерам, которые своими делами заслужили доверие людей. Это – наша альтернатива власти, старой политике и старым политикам, которые много обещали 20 лет, но ничего не сделали”, – сказала она.

Первый заместитель председателя партии Евгений Суслов рассказал, что для того, чтобы получить возможность попасть в список, необходимо заполнить анкету на официальном сайте партии, после чего эти данные будут рассмотрены и вынесены на внутрипартийную дискуссию до 19 июня.

По его словам, следующий этап – это вынесение кандидатур на всенародное обсуждение, которое будет продолжаться с 20 июня по 27 июля. Он сказал, что голосовать за понравившихся кандидатов сможет каждый гражданин Украины на том же сайте партии или в уличных пунктах для голосования. “В случае победы в рейтинговом голосовании участник списка станет кандидатом в народные депутаты от партии “Украина – Вперед!”, – заверил Е.Суслов.

Н.Королевская также заявила, что ее партия не будет объединяться ни с одной другой политической силой накануне выборов, в частности с оппозиционными партиями. «Мы уважаем выбор всех демократических сил», - сказала лидер партии, однако, по ее словам, “Украина – Вперед!” решила идти на парламентские выборы самостоятельно.

“Наша задача – объединяться не с политиками, которым не доверяют..., которые с помощью манипуляций хотят собрать как можно больше голосов, а объединяться с общественными лидерами”, – заявила Н.Королевская.