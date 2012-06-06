«Правозахист» просит столичную власть навести порядок в вопросе обустройства МАФов

Киев. 6 июня. УНИАН. Общественная организация «Правозазист» обратилась к председателю Киевской городской государственной администрации Александру Попову, председателю комиссии по вопросам упорядочения размещения временных сооружений КГГА Александру Мазурчаку и председателю комиссии по вопросам координации мероприятий по упорядочению размещения временных сооружений торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения для осуществления предпринимательской деятельности в г.Киев Людмиле Денисюк с просьбой решить ряд проблем в вопросе обустройства МАФов в столице.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил член общественной коллегии Госкомпредпринимательства Украины, председатель ОО «Правозахист» Геннадий Черевко.

“Мы готовы плотно сотрудничать с А.Поповым, который действительно озабочен вопросами коррупции. Мы бы хотели с ним встретиться и решать эти вопросы”, - сказал Г.Черевко.

Так, “Правозахист”, который объединяет 774 предпринимателей-собственников хозяйственных и продовольственных магазинов, просит местную власть принять соответствующие решения по следующим вопросам: при необходимом демонтаже киоска в 100-метровой зоне дать возможность собственникам или изменить вид товара для продажи, или перенести МАФ за установленную зону; остановить установку новых торговых временных сооружений в Киеве до решения срочных вопросов по их размещению; защитить легальные МАФы от незаконного демонтажа; а также разработать совместно с представителями власти, бизнеса и общественности прозрачную план-схему размещения МАФов в Киеве.

“Принятые решения Киевсовета по поводу демонтажей МАФов в 100-метровой зоне возле метро, наведению порядка в центральной части, в полуторакилометровой зоне, на сегодняшний день не в полной мере исполняются”, - считают предприниматели.

Кроме того, предприниматели просят столичных чиновников вернуть право деятельности собственнику МАФа по адресу: просп. Маяковского, 91Б, магазин которого был, по их мнению, незаконно демонтирован.