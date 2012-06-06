Представители украинской музыкальной индустрии требуют отменить решение относительно лишения статуса УЛМП

Киев. 6 июня. УНИАН. Представители украинской музыкальной индустрии требуют отменить решение относительно лишения статуса уполномоченной организации коллективного управления Украинской лиги музыкальных прав (УЛМП).

Об этом они заявили во время пресс-конференции в УНИАН.

Они отметили, что УЛМП 14 мая якобы из-за несоответствия ее деятельности положениям действующего законодательства в сфере авторского и смежных прав была лишена статуса уполномоченной организации коллективного управления относительно сбора и распределения вознаграждения (роялти) за использование фонограмм, видеограмм, опубликованных с коммерческой целью, и зафиксированных в них исполнений, путем публичного выполнения и публичной демонстрации.

В частности, директор Коалиции исполнителей и продюсеров Украины Дмитрий Прикордонный объяснил, что именно УЛМП собирала средства за все музыкальные произведения, звучащие в кафе, ресторанах, гостиницах, фитнесс-клубах фитнесса, супермаркетах, торговых центрах, аэропортах, вокзалах, стадионах и потом распределяла их между артистами, входящими в это объединение.

Новая же предложенная схема распределения вознаграждения невозможна для применения на практике и ни в одной стране мира не применяется, а также создает широкое поле для злоупотреблений и коррупции, ведь дает возможность «в ручном режиме» влиять на перечень фонограмм, которые будут попадать в отчеты пользователей, утверждают представители украинской музыкальной индустрии.

Как сообщил Д.Прикордонный, на имя Президента Украины Виктора Януковича, министра образования и науки Украины Дмитрия Табачника и председателя Государственной службы интеллектуальной собственности Украины Николая Паладия было направлено обращение представителей украинской музыкальной индустрии, в котором они просят отменить решение относительно УЛМП.

Директор Польской ассоциации фонографической индустрии Богуслав Плюта заметил, что он и коллеги из других европейских стран очень обеспокоены ситуацией в Украине. «Преимущественно из-за боязни того, что это повлияет на наш бизнес, и что мы перестанем получать такие вознаграждения из украинского рынка», - сказал он.

Высший советник по международным вопросам IFPI (Международная федерация фонографической индустрии) Зения Ивашко сообщила, что их организация также обеспокоена ситуацией в Украине. «Фактически, у вас отбирают организацию, которую на протяжении многих лет создавали зарубежные и украинские продюсеры и артисты», - отметила она, выразив свое доверие к этой организации и заверив, что УЛМП работает в соответствии с международными стандартами в этой сфере.

З.Ивашко выразила надежду, что подобное решение власти является ошибочным и его можно пересмотреть.

В свою очередь, директор Lavina Music Эдуард Клим заметил, что нынешняя ситуация напоминает ему уже даже не рейдерство, а рэкет.

В то же время, директор УЛМП Олекса Гуменчук сообщил, что в ближайшее время они ожидают ответ прокуратуры по поводу принятого в отношении организации решения.