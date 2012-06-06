Киев. 6 июня. УНИАН. В Киеве презентовали Российско-Украинскую молодёжную палату (РУМП), созданную 18 мая по инициативе ряда украинских и российских общественных объединений в рамках Первого межгосударственного молодежного форума «Молодежь без границ» в Воронеже.

Презентовали эту молодёжную палату сегодня в агентстве УНИАН ее представители: Артём Зубков (Молодёжный парламент Воронежской области), Андрей Коваленко (Евразийский союз молодёжи), Андрей Мельков (Молодёжная общественная палата России); Сергей Власенко (Верное казачество); Дмитрий Перлин (Союз граждан Украины); Владимир Рогов (Славянская гвардия).

По информации В.Рогова, в день создания палаты документ о ее формировании подписали представители 21 общественной организации, а на сегодня в нее вошли уже представители более 60 организаций.

А.Мельков подчеркнул, что это неполитическое объединение, ключевым направлением деятельности которого станет поддержка молодежной общественной дипломатии и развитие сотрудничества молодежи двух стран.

Как сообщалось на пресс-конференции, на сегодня создана инициативная группа РУМП, которая формирует «пакет проектов», которые будут реализовываться.

Это, например, программы по обмену студенчеством; стажировка молодых политологов, историков, социологов с Украины в Госдуме России, и наоборот – специалистов их России в парламенте Украины.

В частности, он сообщил, что РУМП 14 июня организовывает телемост между Киевом и Москвой при поддержке Центра социально-консервативной политики на тему: «Украина между Россией и Евросоюзом в контексте парламентских выборов. Взгляд молодых лидеров России и Украины».

По словам участников пресс-конференции, в объединение поступает много обращений от молодежи с предложением присоединиться к проекту, участвовать в нем. «Представители Донецка, Крыма и других организаций со всей Украины хотят уйти от политики и хотят действительно развивать добрососедские замечательные отношения, не связанные ни с выборами, ни с какими-то политтехнологиями», - заявил Д.Перлин, представляющий Союз граждан Украины, добавив, что пока поддержка проекта больше идет от российской стороны.

«Мы должны предлагать и свои идеи. И уверен, что эти идеи будут поддержаны самым широким общественным движением», - добавил он.

На сегодня проект представлен в социальных сетях, но в скором времени планируется открытие официального сайта РУМПа.

Как подчеркнул В.Рогов, у палаты не будет управленческой «вертикали», не будет вождей. «Все организации, которые войдут в нее, будут иметь равные права. Мы рассчитываем на комулятивный эффект, на эффект взаимной интеграции, взаимной помощи», - сказал он.