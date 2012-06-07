КИУ настаивает на внесении изменений в закон о выборах, но скептически оценивает такую возможность

Киев. 7 июня. УНИАН. Комитет избирателей Украины рекомендует Верховной Раде и Центральной избирательный комиссии обеспечить внесение изменений в Закон "О выборах народных депутатов Украины".

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель КИУ Александр Черненко по результатам долгосрочного наблюдения за подготовкой к выборам народных депутатов Украины в мае 2012 года.

"Мы говорим о внесении изменений до выборов. А после выборов нужно вернуться к Избирательному кодексу и системе открытых списков. А сейчас мы говорим о данном законе. И чем раньше это будет сделано, тем будет лучше. Но мы сегодня увидели - законодательная инициатива была, и из-за тотального недоверия внутри Верховной Рады она была отозвана. И я скептически отношусь к тому, что к этому вернутся. Вряд ли изменения в закон будут внесены до выборов, и ЦИК придется в ручном режиме своими постановлениями решать спорные проблемные вопросы", - сказал А.Черненко.

По его словам, одномандатные избирательные округа в 27 регионах Украины были образованы в полном соответствии с требованиями закона, в то же время этот процесс проходил непрозрачно.

"Проект постановления ЦИК об образовании избирательных округов не обнародовался и не выносился на обсуждение с партиями, независимыми экспертами и другими заинтересованными субъектами, что обусловило возникновение подозрений относительно влияния политических факторов на образование округов", - отметил А.Черненко.

По его мнению, главными проблемами, связанными с образованием избирательных округов, являются необоснованное нарушение принципа непрерывности границ избирательных округов и увеличение количества округов, из территорий которых образованы искусственные анклавы. "Больше всего проблемных округов КИУ зафиксировал в Донецкой, Луганской и Черкасской областях", - отметил председатель КИУ.

Кроме того, по его словам, есть случаи разделения территорий сел или сельских советов между несколькими одномандатными избирательными округами, неучет при образовании избирательных округов мест компактного проживания национальных меньшинств, включение частей территорий городов к округам, образованным из территорий прилегающих районов, в том числе сельских.

"Хотя существование политических влияний на образование избирательных округов нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть, конфигурация некоторых округов оказалась достаточно удобной для отдельных политиков, тогда как шансы на избрание в парламент других политиков, которые активно взаимодействовали с избирателями на местах, в результате пересмотра границ округов были существенно уменьшены", - сказал А.Черненко.

По его словам, некоторые партии и кандидаты досрочно начали агитационную деятельность. "Такая деятельность фактически находится вне рамок правового регулирования, поскольку действие норм Закона "О выборах народных депутатов Украины" в части регулирования предвыборной агитации распространяется лишь на субъекты избирательного процесса. Наиболее распространенными формами агитационной деятельности в мае было размещение внешней рекламы, проведение массовых мероприятий, встречи с избирателями, публикация "имиджевых" материалов в печатных СМИ, значительную часть которых можно отнести к так называемой "джинсе", проведение агитации в сочетании с социальными инициативами, благотворительностью, бесплатным предоставлением избирателям материальных ценностей", - сообщил А.Черненко.