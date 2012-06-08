В Киеве впервые в Европе родился морской котик

Данный факт был официально засвидетельствован ветеринарными врачами Государственной клиники ветмедицины Голосеевского района Киева. Медики составили акт о рождении южноамериканского морского котика, сообщили в администрации дельфинария «Немо».

В честь предстоящих футбольных баталий коллективом дельфинария «Немо» было принято решение назвать малыша «Евро». В дельфинарии верят, что этот потрясающий знак принесет украинским футболистам удачу на чемпионате.

Родители новорожденного, морские котики Клепа и Ронни, – талантливые артисты дельфинария «Немо». Пол малыша пока определить невозможно, но мама и Евро чувствуют себя хорошо. Для них выделен отдельный вольер. Кстати, сразу после рождения морской котенок уже мог видеть, слышать, общаться с мамой при помощи звуков и даже активно передвигаться. Любящая мама, ветеринары и тренеры круглосуточно не отходят от котика. Помощь и консультацию при появлении малыша Евро на свет оказывали лучшие эксперты по ластоногим.

Познакомиться с малышом и его родителями можно уже с сегодняшнего дня во время новой программы киевского дельфинария «Немо». Эта программа посвящена Евро-2012 и называется «Играем вместе».

Во время представления его участники - морские котики, смешной морской львенок и дельфины-афалины по специальной процедуре будут угадывать результаты матчей Евро-2012. Прогнозы артистов дельфинария «Немо» обещают быть не менее точными, чем прогнозы известного футбольного предсказателя осьминога Пауля, и других предсказателей Евро-2012 — харьковского хорька по кличке Фред, польской слонихи Читты и киевского кабанчика по кличке Хряк.

Рождение морского котика – уникально, но это далеко не первый случай рождения морских животных в сети дельфинариев «Немо». Всего за историю его деятельности там родилось уже 10 дельфинят.

Это говорит о том, что питомцам созданы идеальные условия для их жизнедеятельности и размножения.

Новорожденный морской котик Евро открыт к общению и готов встретиться с журналистами. Подробную информацию можно уточнить по тел.: (044) 520-5555, (097) 920-8879, (050) 280-0004.