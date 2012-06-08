Экологи призывают граждан активнее защищать свои права на жизнь в чистой окружающей среде

Киев. 8 июня. УНИАН. Правоведы, активисты зеленого движения Михаил Гончаренко и Николай Семеняка призывают граждан активнее использовать все механизмы влияния на власть с целью обеспечения своих конституционных прав на жизнь в чистой окружающей среде.

С соответствующим призывом М.Гончаренко Н.Семеняка обратились сегодня на пресс-конференции в УНИАН, комментируя факты остановки строительства в Киевской области предприятий, которые в случае открытия нанесли бы значительный вред окружающей среде и здоровью людей.

"Надо собирать актив, создавать инициативную группу, идти по городу или району, собирать подписи, а когда будут подписи, то эта проблема уже имеет общий характер, а не личный. Необходимо придавать своей борьбе общественное значение", - сказал М.Гончаренко.

Эксперт привел два положительных примера результативных действий местных общин. В частности, речь идет об остановке строительства завода по производству минеральной ваты в Яготине и завода по утилизации пластиковых бутылок в Барышевке.

"К сожалению, чиновники, когда слышат об объеме инвестиций, которые обещают под такие предприятия, то для них уже неважно — что будет с людьми, как они повлияют на экологию. В Яготине удалось отстоять интересы общины и заставить местный совет отменить решение о выделении 52 га земле в пределах населенного пункта под строительства вредного производства. Но веры нет. Похоже, что ожидают выборов, а после выборов все начнется снова", - считает Н.Семеняка.

В свою очередь, правовед Олег Ганжа сообщил, что благодаря активной позиции общественности, дело о незаконном строительстве завода по утилизации пластиковых бутылок в Барышевке сейчас изучает прокуратура.

"Общественность своими усилиями пытается обжаловать некоторые выводы, разрешения, в том числе проектную документацию. Как будет дальше - время покажет, но сегодня уже территориальная община заявила четко свою позицию: если не будет реакции власти на незаконные действия, будут приниматься такие крайние меры как протесты и т. п.", - сказал эксперт.

"Ни один чиновник и эксперт, которые подписывали незаконные выводы, не был привлечен ни к уголовной, ни к административной ответственности. Я призываю на экологический геноцид ответить зеленым террором!", - резюмировал М.Гончаренко.