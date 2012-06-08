Авиакомпания «Аэровиз» обжаловала в суде бездействие чиновников Госавиаслужбы, приведшее к приостановке работы компании

Киев. 8 июня. УНИАН. ООО «Авиакомпания «Аэровиз» обратилась в Административный суд Киева с иском на бездействие должностных лиц Госавиаслужбы, которое привело к срыву выполнения авиакомпанией заключенных контрактов и остановке работы предприятия.

Об этом на пресс-конференции в агентстве УНИАН в пятницу сообщил директор авиакомпании «Аэровиз» Сергей Климченко.

По его словам, действия Госавиаслужбы привели, в частности, к срыву международных контрактов по доставке грузов самолетами АН-12, которые эксплуатирует авиакомпания, что нанесло вред репутации компании на рынке международных авиаперевозок и причинило материальный ущерб в виде выплат штрафных санкций за невыполнение условий международных контрактов.

С. Климченко сообщил, что попытки парализовать деятельность «Аэровиз» начались в период с 11 по 15 мая 2012 года с внеплановой проверки Госавиаслужбой компании «Аэровиз» как эксплуатанта самолетов АН-12. При этом такая внеплановая проверка не выявила нарушений со стороны «Аэровиза».

В то же время, Госавиаслужба не выдала разрешения на выполнение полетов, в результате чего «Аэровиз» не может использовать свои самолеты.

Кроме того, следственная группа 1 июня 2012 года провела в офисе компании «Аэровиз» в Киеве следственные мероприятия по заявлению об избиении гражданина в Полтавской области. В ходе этих следственных мероприятий следственной группой в присутствии представителей Госавиаслужбы была изъята документация на самолеты, которые эксплуатирует «Аэровиз».

В результате таких действий, по словам С.Климченко, «Аэровиз» может быть лишен сертификата эксплуатанта под предлогом отсутствия документации на самолеты.

С. Климченко отметил, что в настоящее время «Аэровиз» эксплуатирует 5 самолетов АН-12. При этом Госавиаслужба не выдает документов, которые позволяют совершать полеты на этих самолетах, не объясняя причин.

«Компания доведена до крайности. Около 150 сотрудников — профессионалов авиации, с 31 мая отправлены в неоплачиваемые отпуска. Сорваны международные контракты, хотя на мировом рынке мы пользуемся спросом. Госавиаслужба не дает разрешений на вылеты, но и не запрещает их. И ни одного официального объяснения или ответа мы не получаем», - сказал он.

По словам С. Климченко, «Аэровиз» намерен добиваться решения в суде, и готов дойти до судов международных инстанций.

Кроме того, «Аэровиз» обратился в Генеральную прокуратуру, СБУ, Министерство инфраструктуры, а также к Президенту Украины Виктору Януковичу с требованием рассмотреть действия должностных лиц Госавиаслужбы, в которых авиакомпания видит попытку рейдерского захвата авиакомпании, и дать им оценку.