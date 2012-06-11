Киев. 11 июня. УНИАН. Производители товаров легкой промышленности просят правительство принять меры для сохранения и развития отрасли.

Об этом заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент-глава правления ассоциации «Укрлегпром» Валентина Изовит.

По ее словам, ситуация в отрасли критическая, и в 2012 г. объемы производства снизились более чем на 11% против аналогичного периода прошлого года.

«У нас очень упало производство чулочно-носочных изделий, очень упало производство отдельных видов готовой одежды, трикотажной одежды, обуви. У нас снизились объемы производства достаточно резко по готовым кожевенным товарам», - сообщила В.Изовит. Она отметила, что одна из причин падения производства — несовершенство законодательной базы, а также падение покупательной способности.

По данным предприятий, доля импортных товаров легпрома на украинском рынке сохраняется на уровне 85-90% при емкости рынка в 80 млрд грн. При этом эксперты отмечают, что украинские потребители остаются незащищенными от некачественной и контрафактной продукции.

Представители предприятий легпрома отмечают, что в условиях действия Налогового кодекса увеличился пресс проверок контролирующих органов, не произошло обещанного уменьшения документооборота и все больше увеличивается разрыв между отечественными производителями и производителями Юго-Восточной Азии в пользу последних из-за высокой налоговой нагрузки внутри Украины. Кроме того, отсутствие стабильных и единых правил игры, поддержки инвесторов, высокие налоги и запутанное налоговое законодательство приводят к тому, что инвестиции в отрасль практически отсутствуют.

Предприятия отрасли разработали свои предложения по выводу легкой промышленности из кризиса. В частности, они просят правительство установить мораторий на принятый в первом чтении Закон Украины №9241 «О таможенном тарифе», которым предусматривается увеличение с 0% до 10% ввозных пошлин на оборудование и материалы, которые не производятся в Украине.

Как отметил президент Всеукраинского объединения работодателей «Укрлегпром» Александр Соколовский, отмена этой нормы имеет огромное значение для отрасли, поскольку введение дополнительной пошлины затруднит возможность технического обновления предприятий.

Кроме того, ассоциации просят уменьшить до уровня 2010 г. плату за землю для производственных предприятий, которая за последний год выросла в 6 раз, и уравнять цены на газ для промышленности и населения.

Также просят установить единую унифицированную ставку ввозной пошлины на все виды тканей на уровне 3% (сейчас 0-5% и выше), что даст возможность искоренить коррупционные схемы и злоупотребления при кодировке импорта и позволит легальным производителям избежать штрафов и конфискаций при возможных технических неточностях.

Также производители просят обеспечить национальному производителю товаров легкой промышленности приоритет при госзакупках: проводить закупку за бюджетные средства только товаров отечественного производства, за исключением товаров, не производимых в Украине.

Также в требованиях - установить фиксированный минимальный уровень таможенных платежей и обеспечить жесткое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм при ввозе товаров группы «секонд-хенд».

Также производители просят обеспечить выплату льготных пенсий работникам легкой промышленности за счет консолидированного Пенсионного фонда, как это сделано для шахтеров.

В.Изовит сообщила, что работники легкой промышленности планируют проведение акций протеста и митингов, для того чтобы привлечь внимание правительства к проблемам отрасли и призвать власти к принятию мер для развития легкой промышленности в Украине. По ее словам, проведение таких акций запланировано на сентябрь текущего года.