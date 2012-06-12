Заместитель мэра Умани заявляет, что уволился из-за бездеятельности власти

13:05, 12 июня 2012
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Киев. 12 июня. УНИАН. Заместитель городского головы Умани по вопросам работы исполнительных органов городского совета Максим Поляков заявляет, что уволился из-за бездеятельности власти.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции в УНИАН.

«Вчера я написал заявление об увольнении. Вчера у нас состоялась сессия: по моей инициативе, я попросил собрать депутатов, чтобы у нас состоялась сессия по вопросу моей отставки», - сообщил М.Поляков.

По словам М.Полякова, заняв должность заместителя мэра Умани по вопросам деятельности исполнительных органов городского совета 1,5 года назад, он занялся концепцией стратегического развития Умани.

«Но, к сожалению, как оказалось, это абсолютно никому не нужно. Каждый думает, как бы его не задевали, чтобы все было тихонько и никто ничего не делал», - сказал М.Поляков.

Среди проектов, которыми он занимался, М.Поляков отметил открытие в прошлом году бизнес-инкубатора для молодых предпринимателей и единственного разрешительного центра – месяц тому назад.

Бывшее должностное лицо также добавило, что пытался провести модернизацию коммунальной сферы города, в частности, привлечь инвесторов к реконструкции водоканала, поскольку вода в городе подается лишь 6 часов в день.

«Они были готовы немногим более, чем за год, обеспечить круглосуточное водоснабжение города. Кроме того, водоканал оставался бы в нашем пользовании, и тарифы оставались такими, как они у нас есть», - сообщил М.Поляков.

Однако, по его словам, власть не поддержала ни этот проект, ни проект по реформированию городских жилищных ремонтно-эксплуатационных управлений.

Также М.Поляков отметил, что первым в Черкасской области в своем рабочем кабинете установил видеокамеры, с помощью которых каждый желающий мог в режиме он-лайн наблюдать за его работой. Он также заявил, что инициатива установить такие камеры во всех кабинетах мэрии для обеспечения прозрачности работы власти также не нашла поддержки.

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